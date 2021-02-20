Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской области





Люди, совершающие смелые бескорыстные поступки, не оставшиеся равнодушными и оказавшие поддержку тем, кто рядом, должны быть примером для подражания. Кто эти герои нашего времени и что за подвиги они совершили?

В 2020 году было немало историй о волгоградцах, которые проявили решительность и отвагу в самые неожиданные моменты. Среди них есть и простые жители региона, и полицейские, которые в различных нестандартных ситуациях пришли на помощь гражданам.

На протяжении восьми лет Общественный совет при Главном Управлении МВД России по Волгоградской области проводит конкурс «Народный дозор». Победителей выбирают участники интернет-голосования, которое осуществляет Общественный совет при ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с ИА «Высота 102». В этом году на конкурс номинированы девять историй, за любую из которых вы можете проголосовать с 20 по 27 февраля включительно. Награждение победителей состоится в начале марта.

Итак, вот наши номинанты:





Сотрудники ГАИ помогли вовремя доставить маленького ребенка в больницу





13 марта 2020 года супруги из поселка Городище везли на машине свою 1,5-годовалую дочку в Волгоград. Ей нужна была срочная медицинская помощь, но быстро домчаться до больницы, казалось, нет шанса – дороги сковали пробки. Видя, что самочувствие ребенка ухудшается, отчаявшийся отец обратился к полицейским. На помощь пришли сотрудники волгоградской Госавтоинспекции - командир роты ОБ ДПС старший лейтенант полиции Никита Воробьев, заместитель командира взвода лейтенант полиции Александр Тюнин и старший госавтоинспектор капитан полиции Александр Потолохин, которые несли службу на улице Рокоссовского. На патрульном автомобиле правоохранители максимально быстро доставили малышку в стационар, где ей вовремя оказали необходимую помощь.





Камышинские автоинспекторы не оставили в беде беременную женщину





Днем 21 апреля на одной из улиц Петров Вала к полицейским подбежал мужчина, который заметил сидящую на обочине беременную женщину. Будущей маме стало плохо – она держалась за живот и не могла подняться на ноги. Инспекторы ДПС О ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» лейтенант полиции Михаил Медведицков и капитан полиции Александр Морозов, не теряя ни минуты, посадили женщину в свой патрульный автомобиль и довезли до больницы, где передали под наблюдение врачей.





Помощь на дороге: семья из Калачевского района благодарна неравнодушным полицейским





Супружеская пара выразила благодарность инспекторам Отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области: старшему лейтенанту полиции Сайтимову Владимиру и старшему лейтенанту полиции Терентьеву Сергею, которые оказались в нужное время и нужный час на участке автодороги «Волгоград – К. Шахтинский».

Жительница Калачевского района рассказала, что с мужем и двумя детьми 11 лет и 7 месяцев они ехали из Волгограда домой в хутор Пятиизбянский. По пути в районе железнодорожного переезда у поселка Новый Рогачик легковушка заглохла и больше не завелась. «На улице было прохладно, а в салоне были дети», - вспоминает женщина. В это самое время мимо проезжали сотрудник дорожной полиции, которые заметили на обочине «Дэу Матиз» с открытым капотом. Рядом с машиной стояла растерянная женщина.

«Мы решили отбуксировать машину в ближайший сервис, а семью разместить в кафе, где можно было согреться, - рассказал старший лейтенант полиции Владимир Сайтимов. – Там их уже ждал родственник, чтобы отвезти домой». Неисправную иномарку полицейские самостоятельно доставили в сервисный центр. О произошедшем так и не стало бы известно, если бы жительница Калачевского района не обратилась в СМИ, чтобы найти и отблагодарить неравнодушных полицейских.





Житель Волгограда задержал насильника-рецидивиста





Утром 31 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Новодвинской Дзержинского района неизвестный напал на женщину. На место выехал наряд патрульно-постовой службы. Прибыв, полицейские увидели, как случайный прохожий удерживает нападавшего.

Как потом установили правоохранители, утром того дня волгоградец Вячеслав Симкович шел по улице и услышал женские крики. Злоумышленник догнал 72-летнюю пенсионерку, повалил ее на землю и попытался изнасиловать. Вячеслав не только предотвратил преступление, но и, догнал нападавшего, которого потом передал силовикам. Тем утром 31-летний рецидивист дважды пытался напасть на женщин. В первом случае жертве удалось отбиться, во втором на помощь пришел Вячеслав Симкович.

За оказанное содействие жителю города-героя от имени руководства Управления МВД России по Волгограду было вручено благодарственное письмо и ценный подарок.





Инсульт за рулем: Волгоградский полицейский спас жизнь автолюбителю





21 августа 2020 года в дежурную часть ГУ МВД России по Волгоградской области поступило несколько сообщений от граждан о том, что на мосту через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе затруднено движение из-за водителя «Шевроле Нива», который нарушает правила дорожного движения и преграждает проезд другим автомобилям.

Прибывший на место инспектор ОБДПС Управления МВД России по Волгограду старший лейтенант полиции Михаил Похлебаев подошел к машине и обнаружил, что водитель находится практически в бессознательном состоянии. Сотрудник полиции тут же вызвал скорую помощь. До приезда врачей он находился рядом с мужчиной. Прибывшие медики оказали 47-летнему водителю неотложную помощь и доставили его с инсультом в больницу. У мужчины оказался инсульт.

До приезда сотрудника полиции никто из проезжающих мимо и находившихся рядом автомобилистов не поинтересовались самочувствием и не помог участнику дорожного движения. Со слов врачей, малейшее промедление могло стоить пациенту жизни, и благодаря своевременным действиям полицейских, трагедии удалось избежать.





Волжанин не растерялся при встрече с ворами в своей квартире





19 ноября в дежурную часть полиции обратился 53-летний волжанин с заявлением о краже из его квартиры. Когда он вернулся домой, то обнаружил, что дверь в его жилище открыта и в ней находятся двое неизвестных. Увидев хозяина, преступники попытались убежать. Однако владелец квартиры не растерялся и запер одного из домушников внутри квартиры. Его подельнику ужалось сбежать.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали вора - 40летнего ранее судимого местного жителя, при котором оказались отмычки для вскрытия дверей и ювелирные украшения, принадлежащие волжанину. Вскоре правоохранители задержали и второго подозреваемого.

За проявленную активную гражданскую позицию Александр Федоров награжден руководством Управления МВД России по Волжскому.





Волгоградские полицейские вызволили из снежного плена жителей Кубани





Житель Краснодарского края выразил благодарность полицейским Котельниковского района, которые помогли ему на заснеженной трассе. В обращении на имя начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области мужчина выразил признательность старшему государственному инспектору дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД России по Котельниковскому району старшему лейтенанту полиции Антону Панину, а также инспекторам ДПС данного подразделения капитану полиции Владимиру Толкачёву и старшему лейтенанту полиции Сергею Бережному.

Неприятный случай с водителем грузовой автомашины «МАН» произошло 20 ноября. Вместе с напарником житель Кубани на большегрузе перевозили 20 тонн товара. Трассу занесло снегом и ночью на участке дороги Котельниково – Зимовники фура съехала в кювет. Водитель пытался выехать из канавы на дорогу, но попытки оказались тщетными. Поэтому мужчина вызвал полицию. Прибыв на место происшествия, стражи порядка, оценив ситуацию, предложили переждать до утра, так как в темноте при извлечении автомобиля можно было его повредить и создать на трассе аварийное положение. В итоге мужчины переночевали в кабине, а уже на рассвете к ним вернулись сотрудники полиции, но уже со спецтехникой. Грейдер и кран предоставили организации по просьбе полицейских. Застрявший тягач с груженым прицепом благополучно вернули на проезжую часть. Благодаря ответственности и быстрому реагированию, стражам порядка удалось помочь водителям, попавшим из-за сложных погодных условий в аварийную ситуацию, избежать поломки автомашины и потери груза.





Двое студентов не спасовали перед вооруженным преступником





Поздним вечером 28 ноября 2020 года в продуктовый павильон Волжского вошел неизвестный мужчина. Посетитель попросил продавца вызвать ему такси, однако женщина отказалась, после чего тот достал пневматический пистолет, направил его на сотрудника магазина и стал угрожать. Находившиеся в павильоне двое 17-летних студентов не растерялись, обезоружили злоумышленника и удерживали его до приезда полицейских. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений местный житель.

За проявленную активную жизненную позицию, смелость и мужество при задержании преступника студентов поблагодарил начальник Управления МВД России по городу Волжскому. Полковник полиции Юрий Хонин вручил бдительным волжанам почетные грамоты, высоко отметив их мужественный поступок.





Угроза родительскому дому: в олгоградец оказал содействие полицейским в задержании вора





23 декабря поздним вечером в дежурную часть полиции Кировского района поступило сообщение о том, что в частный дом 56-летней женщины проник неизвестный. Он разбил окно и, не заметив присутствия хозяйки, пытался совершить кражу. Испуганная волгоградка позвонила своим взрослым детям, а те, в свою очередь, сообщили о происшествии в полицию. Один из сыновей потерпевшей, в ту ночь проезжавший недалеко от дома матери, сразу же поехал к ней.

34-летний мужчина всю дорогу держал связь с матерью и слышал все, что происходило в доме. Войдя внутрь, он заметил разбитое стекло и разглядел в темной комнате незнакомца, который уже сложил себе в рюкзак ноутбук и пытался похитить телевизор. Заметив хозяев, вор вылез через окно и попытался убежать, однако сын владелицы не позволил ему это сделать. Между мужчинами во дворе дома завязалась потасовка. Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС Управления МВД России по Волгограду задержали преступника. 33-летний неработающий, трижды судимый житель Кировского района сознался в содеянном.

Вручая благодарственное письмо и ценный подарок, начальник Управления МВД России по Волгограду полковник полиции Дмитрий Возжаев выразил Ваагну Чепусову признательность за активную гражданскую позицию и содействие полиции в задержании преступника.







