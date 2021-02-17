Общество

Собственник Качинского рынка в Волгограде: сгоревшее имущество не было застраховано

Общество 17.02.2021 14:02
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17.02.2021 14:02


Сгоревшие павильоны Качинского рынка не были застрахованы. Об этом ИА «Высота 102» сообщил совладелец торговой площадки Геннадий Анненко.
«Меня сейчас рвут на части - работаем со Следственным комитетом по выявлению причины пожара. Плюс у  меня тут арендаторы на очереди. Только дали электроэнергию, рынок полностью отапливается электричеством. Ночь все простояло в холоде. Мне надо, чтобы предприниматели продолжили работу, нужно все это запустить», - говорит Анненко. Также, по словам предпринимателя, работа по возобновлению деятельности рынка проводится совместно с администрацией города и оперативным штабом.
Сегодня утром на стихийном собрании на территории рынка торговцы заявили, что хотели бы рассчитывать на материальную помощь со стороны владельца коммерческого объекта. По словам Геннадия Анненко, для начала необходимо подсчитать понесенные предпринимателями убытки. «Исходя из убытков будем думать о помощи. Дальше нужно будет двигаться постепенно, чтобы восстановить работу. Сейчас постепенно запускаем павильон за павильоном (энергоснабжение, - прим.ред). Сейчас даже оцепление не сняли, поэтому работа ведется не быстро», - пояснил совладелец рынка.

Напомним, пожар на Качинском рынке в Дзержинском районе Волгограда произошел днем 16 февраля. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Трое пострадавших находятся  в больнице, один человек погиб. Это 62-летняя женщина, торговавшая в одном из павильонов. По данному факту СУ СКР по региону проводит доследственную проверку. Выяснением причин воспламенения торговых рядов на «Каче» занимается испытательная пожарная лаборатория МЧС.
Качинский рынок находится в управлении ООО «ОЗОН», учредителями которого являются Василий Кортунов и Геннадий Анненко.

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