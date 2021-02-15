Расследования 15.02.2021 12:24
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15.02.2021 12:24
В Волгограде завершено расследование громкого дела о нападении на полицейского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Далее дело может быть направлено в суд.
Напомним, 21 ноября прошлого года на улице Голубинской в центре Волгограда сотрудники ППС остановили легковушку «BMW» с недействительными госномерами под управлением Левона Оганесяна. Мужчина вышел из автомобиля с железной монтировкой в руке и нанёс ею несколько ударов в область головы старшего лейтенанта. Его напарник был вынужден открыть огонь и ранил напавшего в ногу. Постановление об аресте злоумышленника судья принял на выездом заседании в медицинской палате, где проходил лечение Оганесян. Под стражей он находится и по сей день.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.318 УК РФ «Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья, а также угроза применения насилия совершении преступлений, предусмотренных».
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