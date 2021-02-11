Экономика

Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка рассказал студентам об основах инвестирования

Экономика 11.02.2021 12:28 Новости компаний
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11.02.2021 12:28 Новости компаний


Как разумно разместить накопленные средства? На этот вопрос студентам ответили руководители Поволжского банка Сбербанка, которые провели лекции о доступных вариантах инвестирования в вузах Поволжья, среди которых и Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС. Спикером в Волгограде выступил управляющий региональным отделением Сбербанка Евгений Воеводин.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Зачастую цели, которые мы перед собой ставим, являются долгосрочными. Для крупных покупок, таких как машина или квартира, часто нужно накопить достаточную сумму денег. Инструменты инвестирования могут помочь в этом вопросе и ускорить достижение цели. Нашей задачей было рассказать студентам об основах инвестирования, как об одном из удобных инструментов накопления».
В целом, для того, чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации – на коротких и длинных промежутках времени – Евгений Воеводин рекомендовал инвестировать в несколько разных инструментов с разным риском и разной доходностью. Остановился и на таких вопросах как финансовые продукты и сервисы экосистемы банка. 
«В стремительно меняющемся мире важно быть в курсе новых возможностей и уметь правильно ими воспользоваться. В ходе уже традиционных обучающих лекций для молодого поколения в нашем регионе мы не только говорим о финансовой грамотности, но и рассказываем об инструментах, которые позволяют приумножить накопления», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
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