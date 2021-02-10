



Первые три фигуранта уголовного дела о хищении с нефтеперерабатывающего завода в Волгограде продукции на 15,5 миллиона рублей предстанут перед судом. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В присвоении вверенного имущества в крупном размере в составе организованной группы и подделке идентификационного номера транспортного средства обвиняются 54-летняя сотрудница насосной станции нефтеперерабатывающего завода, а также 55-летний и 47-летний начальники службы внешней охраны и службы охраны территории предприятии соответственно.

По версии следствия, обвиняемые совместно с 17 сообщниками с января по декабрь 2018 года похищали с предприятия моторное масло.

Для этого они использовали на эксплуатируемых транспортных средствах (тягачах и цистернах-полуприцепах) заведомо подложные государственные регистрационные знаки. Похищенная продукция реализовывалась на территории Ростовской области и Калмыкии, а полученные денежные средства распределялись между сообщниками.

Всего в состав преступной группы входило 5 женщин в возрасте от 47 до 57 лет, а также 15 мужчин в возрасте от 35 до 56 лет.

В хищении были задействованы отдельные представители службы охраны, а также сотрудники структурных подразделений предприятия, осуществляющих производство и отпуск продукции.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Трое фигурантов уголовного дела полностью признали вину в содеянном, заключив с прокуратурой региона досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование уголовного дела в отношении остальных 17 участников организованной группы продолжается.

За содеянное обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество, транспорт и денежные средства на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.



