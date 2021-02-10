Расследования

Трое из 20 обвиняемых в хищениях с нефтезавода в Волгограде идут под суд

Расследования 10.02.2021 17:32
0
10.02.2021 17:32


Первые три фигуранта уголовного дела о хищении с нефтеперерабатывающего завода в Волгограде продукции на 15,5 миллиона рублей предстанут перед судом. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В присвоении вверенного имущества в крупном размере в составе организованной группы и подделке идентификационного номера транспортного средства обвиняются 54-летняя сотрудница насосной станции нефтеперерабатывающего завода, а также 55-летний и 47-летний начальники службы внешней охраны и службы охраны территории предприятии соответственно. 
По версии следствия, обвиняемые совместно с 17 сообщниками с января по декабрь 2018 года похищали с предприятия моторное масло. 
Для этого они использовали на эксплуатируемых транспортных средствах (тягачах и цистернах-полуприцепах) заведомо подложные государственные регистрационные знаки. Похищенная продукция реализовывалась на территории Ростовской области и Калмыкии, а полученные денежные средства распределялись между сообщниками.
Всего в состав преступной группы входило 5 женщин в возрасте от 47 до 57 лет, а также 15 мужчин в возрасте от 35 до 56 лет.
В хищении были задействованы отдельные представители службы охраны, а также сотрудники структурных подразделений предприятия, осуществляющих производство и отпуск продукции.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Трое фигурантов уголовного дела полностью признали вину в содеянном, заключив с прокуратурой региона досудебное соглашение о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении остальных 17 участников организованной группы продолжается.
За содеянное обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество, транспорт и денежные средства на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Расследования
10.02.2021 21:17
Расследования 10.02.2021 21:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2021 20:29
Расследования 10.02.2021 20:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2021 17:21
Расследования 10.02.2021 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2021 15:51
Расследования 10.02.2021 15:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2021 10:26
Расследования 10.02.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2021 20:44
Расследования 09.02.2021 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2021 18:32
Расследования 09.02.2021 18:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2021 12:48
Расследования 09.02.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2021 17:22
Расследования 08.02.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2021 16:18
Расследования 08.02.2021 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2021 11:31
Расследования 08.02.2021 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2021 19:32
Расследования 07.02.2021 19:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2021 08:52
Расследования 07.02.2021 08:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2021 21:01
Расследования 05.02.2021 21:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2021 16:42
Расследования 05.02.2021 16:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:17
Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в СУ СК по Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:29
"ГиКнулись, что ли?": жители дома в Волгограде дошли до президента из-за счетов за отоплениеСмотреть фотографии
17:36
«Мы открылись!»: автосалон УАЗ «Волга-Раст» ждет гостейСмотреть фотографии
17:32
Трое из 20 обвиняемых в хищениях с нефтезавода в Волгограде идут под судСмотреть фотографии
17:21
В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян не вышел из СИЗОСмотреть фотографии
17:05
Депутаты Волгоградской облдумы изучат доходы бизнес-омбудсмена и ее мужаСмотреть фотографии
15:51
Волгоградец осужден за молчание о планах друга совершить терактСмотреть фотографии
15:39
Самолет "Москва-Махачкала" совершил вынужденную посадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:54
Волгоградстат зафиксировал снижение платы за отопление и водуСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области бывший полицейский босс оказался мошенникомСмотреть фотографии
13:03
«Теряем поколение»: в Волгоградской области коронавирус убивает пожилыхСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде коммерсанты «почистили» бюджет нацпроекта на фиктивном обучении предпенсионеровСмотреть фотографии
12:48
Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги 2020 годаСмотреть фотографии
11:56
Скрытые доходы и жены-помощницы: депутатов Волгоградской облдумы проверили на коррупциюСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде с УК взыскивают полмиллиона рублей за помятый деревом внедорожникСмотреть фотографии
10:42
Цифровая безопасность: «Ростелеком» в Волгограде организовал для школьников образовательный квестСмотреть фотографии
10:31
Что-то с "Памятью" опять стало: волгоградское УФАС оштрафовало ритуальную фирму и ее директораСмотреть фотографии
10:26
Вышедшего из тюрьмы телефонного мошенника судят в Волгограде за обман 11 человекСмотреть фотографии
09:41
Под Волгоградом фура вылетела с ледяной дорогиСмотреть фотографии
08:43
«Был уже по пояс в кипятке»: выписанный из больницы волгоградский спасатель мечтает о возвращении на службуСмотреть фотографии
08:03
Дороги Волгограда всю ночь освобождали от ледяного панциряСмотреть фотографии
20:44
Молодая чеченка бросила троих детей ради поиска биологических родителей в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:06
«Грабят народ»: злые волгоградцы о резком подорожании отопления (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:51
Фонд капремонта Волгоградской области получил добро на активизацию борьбы с должникамиСмотреть фотографии
18:32
То ли девочка, а то ли виденье: волжанин назвался проституткой и заработал 112 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:53
Коронавирус не пощадил сельских жителей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:48
На скользкие улицы Волгограда вышли десятки единиц спецтехникиСмотреть фотографии
17:46
Осталось пять томов: волгоградского экс-депутата заставили активнее читать уголовное делоСмотреть фотографии
16:50
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»Смотреть фотографии
16:26
Почтовые ящики волгоградцев завалили «хитрыми» листовками на тему ЖКХСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 