Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

Экономика 09.02.2021 16:50
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09.02.2021 16:50
18 февраля в режиме онлайн состоится масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса». Организаторы — банк «Открытие» и правительство Удмуртии.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, трансляция будет вестись через социальные сети банка в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через Youtube-канал Корпорации развития Удмуртской республики. В рамках бизнес-шоу участники узнают о том, как трансформировать свое мышление, автоматизировать бизнес-процессы, продвигать бизнес через социальные сети и маркетплейсы, а также о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире.
Спикеры бизнес-шоу – предприниматели и представители лидеров финансовой, IT, digital отрасли с кейсами от Яндекс, ВКонтакте, Wildberries, ТикТок. Также в шоу выступит Катерина Ленгольд, серийный предприниматель, инвестор, автор бестселлеров «Agile Life» и «Просто космос». Участники увидят уникальные видеоролики с IТ-компаниями-лидерами рынка и предпринимателями, которые перевели бизнес в «цифру». На конкретных примерах участники бизнес-шоу расскажут, как цифровые технологии и инструменты продвижения помогают предпринимателям кратно увеличивать объемы продаж, доходы и количество клиентов.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Яндекса.
Цифровизация бизнеса — глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Чтобы узнать, как эффективно перейти в «цифру», регистрируйтесь на шоу «Цифровая эволюция бизнеса» на сайте банка до 09.00 по мск 18 февраля https://openmsb.ru/. Участие – бесплатное.
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