



За год жители Волгограда стали заказывать через интернет продукты и готовую еду чаще на 360-380% – это подтверждает индекс цифровой активности, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Причем, чем хуже погода на улице, тем выше количество заходов в приложения и на сайты, работающие на доставку.

Интересно, что пиковым днем онлайн-заказов еды является пятница, в особенности, много заказов поступает вечером. Наименее «голодными» днями можно считать понедельник и вторник. Если брать общие тенденции роста интернет-трафика на подобные сервисы, то можно выделить предпраздничные, праздничные и непогожие дни.

Около 40-50% всех заказов волгоградцы делают в приложениях. Аналитики МТС это связывают с двумя факторами: высоким проникновением мобильного интернета и доступностью безналичных платежей.



