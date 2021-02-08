Экономика

ВТБ начинает продажи субординированных облигаций, номинированных в валюте

Экономика 08.02.2021 17:35 Новости компаний
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08.02.2021 17:35 Новости компаний


С 8 февраля 2021 года стартовали продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ для квалифицированных инвесторов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, номинал бумаг будет выражен в долларах США и евро, а все расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции. 
К приобретению предлагается сразу четыре выпуска бумаг: с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, плавающая ставка купона – SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно. Таким образом, размер первого купона по флоутеру составит 4,55% годовых в долларах и 3,63% годовых в евро. Стартовый объем выпусков по фиксированной ставке – 150 млн долларов США и 100 млн евро, по плавающей ставке – 52,5 млн долларов США и 50 млн евро.
По выпускам предусмотрены колл-опционы (право эмитента на досрочное погашение) через 5,5 лет обращения и далее каждые пять лет. Размещение и дальнейшее обращение облигаций осуществляется на Московской бирже, при этом вторичное обращение предусмотрено уже с первого дня размещения. Минимальный объем лота – 150 000 долларов США / 125 000 евро. Размещение выпусков продлится до 25 марта текущего года.
Ключевым преимуществом данного инструмента станет дополнительная премия купонной ставки, позволяющая инвестору возместить расходы, связанные с налогообложением получаемых в результате валютной переоценки доходов. Размер премии составляет 0,9% годовых, по отношению к рыночным бенчмаркам, что обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5,5 лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.
Старший вице-президент, Руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил: «По итогам 2020 года мы зафиксировали значительный интерес состоятельных клиентов к субординированным облигациям ВТБ. Новый выпуск бумаг, номинированных в валюте, видится привлекательным, поскольку многие VIP-клиенты имеют сбережения в иностранной валюте. Также важным является тот факт, что одновременно с данными размещениями клиентам-квалифицированным инвесторам станет доступно приобретение паев ПИФ с активами на базе субординированных выпусков ВТБ с минимальной первоначальной суммой вложения от 500 тыс. рублей, что существенно расширяет возможности частных лиц по инвестированию своих сбережений».

 

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