Экономика 08.02.2021 17:35 Новости компаний
0
08.02.2021 17:35 Новости компаний
С 8 февраля 2021 года стартовали продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ для квалифицированных инвесторов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, номинал бумаг будет выражен в долларах США и евро, а все расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.
К приобретению предлагается сразу четыре выпуска бумаг: с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, плавающая ставка купона – SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно. Таким образом, размер первого купона по флоутеру составит 4,55% годовых в долларах и 3,63% годовых в евро. Стартовый объем выпусков по фиксированной ставке – 150 млн долларов США и 100 млн евро, по плавающей ставке – 52,5 млн долларов США и 50 млн евро.
По выпускам предусмотрены колл-опционы (право эмитента на досрочное погашение) через 5,5 лет обращения и далее каждые пять лет. Размещение и дальнейшее обращение облигаций осуществляется на Московской бирже, при этом вторичное обращение предусмотрено уже с первого дня размещения. Минимальный объем лота – 150 000 долларов США / 125 000 евро. Размещение выпусков продлится до 25 марта текущего года.
Ключевым преимуществом данного инструмента станет дополнительная премия купонной ставки, позволяющая инвестору возместить расходы, связанные с налогообложением получаемых в результате валютной переоценки доходов. Размер премии составляет 0,9% годовых, по отношению к рыночным бенчмаркам, что обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5,5 лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.
Старший вице-президент, Руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил: «По итогам 2020 года мы зафиксировали значительный интерес состоятельных клиентов к субординированным облигациям ВТБ. Новый выпуск бумаг, номинированных в валюте, видится привлекательным, поскольку многие VIP-клиенты имеют сбережения в иностранной валюте. Также важным является тот факт, что одновременно с данными размещениями клиентам-квалифицированным инвесторам станет доступно приобретение паев ПИФ с активами на базе субординированных выпусков ВТБ с минимальной первоначальной суммой вложения от 500 тыс. рублей, что существенно расширяет возможности частных лиц по инвестированию своих сбережений».
Реклама
Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке08.02.2021 17:56
Экономика 08.02.2021 17:56
Банк «Открытие» снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию - от 5,5% годовых08.02.2021 15:41
Экономика 08.02.2021 15:41
Из-за долгов по электричеству у волгоградки арестовали любимый «Nissan»08.02.2021 15:03
Экономика 08.02.2021 15:03
Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкой08.02.2021 14:30
Экономика 08.02.2021 14:30
«ВОЛМА». Закон успешного экспорта08.02.2021 09:01
Экономика 08.02.2021 09:01
В Волгоградской области хотят удержать цены на хлеб07.02.2021 10:21
Экономика 07.02.2021 10:21
Доходы жителей Волгоградской области росли всю пандемию06.02.2021 18:41
Экономика 06.02.2021 18:41
Фонд облигаций ВТБ стал лидером по доходности и притоку средств05.02.2021 12:56
Экономика 05.02.2021 12:56
Группа «Открытие» создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ05.02.2021 12:39
Экономика 05.02.2021 12:39
Сады Придонья помогают сохранить леса России05.02.2021 11:25
Экономика 05.02.2021 11:25
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»05.02.2021 08:37
Экономика 05.02.2021 08:37
Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка «Открытие» возглавил Александр Пахомов04.02.2021 21:16
Экономика 04.02.2021 21:16
Новогодние премии в 2020 году стали платить чаще04.02.2021 20:19
Экономика 04.02.2021 20:19
Ценные встречи с Новой ŠKODA OCTAVIA пройдут в Волга-Раст-Октава04.02.2021 17:01
Экономика 04.02.2021 17:01
ВТБ: в 2020 году россияне сохранили траты на уровне предыдущего года04.02.2021 16:58
Экономика 04.02.2021 16:58
Реклама