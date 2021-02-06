



В Урюпинске трое пассажиров пострадали в такси, в которое врезалась легковушка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером "ВАЗ-21103" под управлением 41-летней женщины на ул. Репина выехал на встречную полосу и столкнулcя с такси "Лада Гранта", за рулем которой находился 38-летний водитель.

В результате ДТП 58-летняя, 4-летняя и 6-летний пассажиры такси с травмами доставлены в больницу.



