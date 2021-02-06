Происшествия

В Урюпинске Волгоградской области в такси врезалась легковушка: двое детей в больнице

Происшествия 06.02.2021 10:56
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06.02.2021 10:56


В Урюпинске трое пассажиров пострадали в такси, в которое врезалась легковушка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером  "ВАЗ-21103" под управлением 41-летней женщины на ул. Репина  выехал на встречную полосу и столкнулcя  с такси "Лада Гранта", за рулем которой находился 38-летний водитель.
В результате ДТП 58-летняя, 4-летняя и 6-летний пассажиры такси с травмами доставлены в больницу.

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