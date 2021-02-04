Телеком

«Искра Юга»: «Ростелеком» поддержал цифровую номинацию на конкурсе СМИ

Телеком 04.02.2021 10:59
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04.02.2021 10:59


«Ростелеком» наградил финалистов номинации «Лучшая публикация на тему цифровизации» конкурса журналистов «Искра Юга 2020», ежегодно проводимого аналитическим центром «Эксперт Юг». Национальный провайдер традиционно выступил цифровым партнером конкурса, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
Победителем номинации, которую поддержал «Ростелеком», по мнению членов жюри стал материал Дианы Магомаевой «Сити-ферма с чеченским сердцем» для портала «Это Кавказ».  Публикация рассказывает о сельскохозяйственной инновации – городской ферме, где за растениями ухаживает искусственный интеллект. Инновационное решение состоит из гроубокса, которым управляет виртуальный агроном – небольшое устройство с датчиками и процессором. Такая система позволяет собирать урожай круглый год в любом уголке мира. «Ростелеком» отметил победителя технологичным сувениром – капсульной колонкой с голосовым помощником «Маруся», которая помогает управлять умным домом, включает музыку, читает сказки и новости. Кроме основного победителя компания наградила ценными подарками также призеров номинации: обозревателя журнала «Эксперт Юг» Андрея Бакеева за его статью «ИТ-стартап из Краснодара стремится расти на полях США и Аргентины» и корреспондента ТАСС Елену Березину за публикацию «Все Ставрополье в одном приложении: чем полезен туристам первый в РФ "Умный город-курорт"». 

«В этом году заявленных в спецноминацию “Цифровизация” публикаций стало больше, они интереснее и затрагивают более глубокие и масштабные темы. Это свидетельствует о том, насколько цифровые технологии проникли в нашу жизнь. Выращивание растений, туризм, благотворительность, медицина – все теперь пронизано цифровыми решениями. Наша компания традиционно поддерживает актуальную и профильную для нас номинацию премии. Кроме того, вот уже десятый год подряд “Ростелеком” проводит конкурс региональных журналистов и блогеров “Вместе в цифровое будущее”, миссия которого – повышать цифровую грамотность населения», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
«Искра Юга» – профессиональная премия, объединяющая печатную прессу всех пятнадцати субъектов юга России. В этом году на конкурс было представлено 11 номинаций, в которых приняли участие 357 работ от журналистов 65 редакций из ЮФО и СКФО. 
«Уже 13 лет наш проект объединяет всех, кто хочет, чтобы качественная пресса развивалась, была влиятельнее, сильнее и успешнее. “Искра Юга” – это не только способ определить лучших региональных авторов, но еще и повод ежегодно собираться и делиться впечатлениями о том, как прошел журналистский год. В этих обсуждениях коллеги знакомятся с отраслью, могут видеть себя на общем фоне и оценить состояние сферы в целом. Ежегодно в жюри заседают около 15 руководителей ведущих изданий и медиакомпаний, это эксперты, мнению которых о качестве присланных материалов можно доверять», – подчеркнул Владимир Козлов, главный редактор журнала «Эксперт Юг».
Премия «Искра Юга» завершилась, но конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» для СМИ продолжается. С подробной информацией об условиях участия в нем можно ознакомиться на сайте. Прием работ завершится 31 марта 2021 года.

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