Аварийность в сетях «Россети Юг – Волгоград» в 2020 году снизилась на 7 %

Экономика 03.02.2021 11:52 Новости компаний
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03.02.2021 11:52 Новости компаний
На 7 %снизилась аварийность в сетях компании «Россети Юг – Волгоград» в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, время восстановления электроснабжения потребителей также сократилось - на 5 %.
Как поясняют в компании, сокращение количества аварий на энергообъектах удалось за счет выполнения мероприятий ремонтной программы и внедрения цифровых технологий. В минувшем году компания отремонтировала 690 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, свыше 30 км воздушных и более 15 км кабельных линий электропередачи.
Кроме того, новые системы телеизмерения и телеуправления позволили дистанционно, в режиме реального времени отслеживать состояние сетей, своевременно предупреждать технологические нарушения, сокращать срок восстановительных работ.
Сократило количество нарушений, вызванных схлестом проводов при сильном ветре, замена проводов воздушных линий на самонесущие изолированные.
«Анализ аварийных ситуаций, регулярные противоаварийные учения и тренировки персонала также значительно повлияли на снижение числа технологических нарушений в электросетях Волгограда», - отмечают в электросетевой компании.
Напомним, деятельность Компании «Россети Юг - Волгоград» (юридическое наименование АО «ВМЭС») направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, технологическое присоединение новых потребителей, повышение инвестиционной привлекательности распределительного сетевого комплекса г. Волгограда.
Компания обслуживает территорию общей площадью более 859 квадратных километров с численностью населения порядка 1,013 миллиона человек.
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