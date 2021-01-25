Пришёл в Сбер — оформил ОСАГО

Экономика 25.01.2021 15:33 Новости компаний
0
25.01.2021 15:33 Новости компаний
В офисах Сбера в Волгограде и Волгоградской области теперь можно оформить полисы ОСАГО от 12 страховых компаний — партнёров банка. Ранее аналогичный сервис был доступен только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
«В августе 2020 года мы запустили страховой маркетплейс для автомобилистов в нашем мобильном приложении. Однако мы заметили, что многим было бы удобно заключать договоры автострахования при посещении офиса, и решили предоставить клиентам такую возможность. Услуга доступна уже в 1500 наших отделений, а до конца года мы «подключим» к ОСАГО сеть офисов Сбера во всех субъектах РФ и добавим опцию оформления полисов и в нашей дочерней компании СберСтрахование», - рассказала Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.
«Сбер предлагает широкий диапазон возможностей, который позволяет решать повседневные вопросы наших клиентов. Теперь и водители транспортных средств в Волгоградской области смогут воспользоваться предложением по оформлению одного из обязательных документов гражданской ответственности непосредственно в офисах Сбербанка в Волгоградской области. Уверен, данная услуга будет востребована в нашем регионе», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка
Договоры ОСАГО уже можно оформить в отделениях Сбербанка в Волгограде и Волгоградской области, в частности, городах Калач-на-Дону, Суровикино, Михайловка, Фролово, Урюпинск, Новоаннинский, Палласовка, Камышин, Петров Вал, Дубовка, Котово, Жирновск, Котельниково, Волжский, Ленинск, Краснослободск, Николаевск и Михайловка. Сотрудники банка рассчитают для автовладельцев варианты стоимости полиса в разных страховых компаниях — партнерах. После того, как клиент выберет оптимальный вариант, менеджер отделения поможет оформить для него полис электронного ОСАГО.
Реклама
ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 202125.01.2021 20:34
Экономика 25.01.2021 20:34
Более 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе «Открытие»25.01.2021 17:49
Экономика 25.01.2021 17:49
Пандемия не повлияла: налоговые поступления в Волгоградской области растут25.01.2021 16:28
Экономика 25.01.2021 16:28
ВТБ Капитал Инвестиции привлекли под управление 3,5 трлн рублей25.01.2021 12:52
Экономика 25.01.2021 12:52
Региональный оператор: отсутствие договора не освобождает от ответственности25.01.2021 08:25
Экономика 25.01.2021 08:25
Остатки оборудования волгоградского завода-банкрота перевезут в Подмосковье22.01.2021 17:09
Экономика 22.01.2021 17:09
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идей22.01.2021 15:06
Экономика 22.01.2021 15:06
Сбер победил в рейтинге работодателей Changellenge Best Company Award22.01.2021 13:28
Экономика 22.01.2021 13:28
ВТБ: в 2021 году половина безналичных платежей будет осуществляться смартфонами22.01.2021 12:22
Экономика 22.01.2021 12:22
Банк «Открытие» и «Открытие Факторинг» реализовали первую сделку по факторинговому финансированию экспорта22.01.2021 10:31
Экономика 22.01.2021 10:31
Три четверти потребкредитов в Поволжском банке Сбербанка оформляются онлайн21.01.2021 15:48
Экономика 21.01.2021 15:48
ВТБ в Волгоградской области выдал более 1 млрд рублей по ипотеке с господдержкой21.01.2021 14:43
Экономика 21.01.2021 14:43
Банк «Открытие» предоставил мезонинное финансирование группе «ГОТЭК»21.01.2021 13:11
Экономика 21.01.2021 13:11
Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году21.01.2021 11:54
Экономика 21.01.2021 11:54
Губернатор призвал заводы Волгоградской области быть ближе к природе21.01.2021 10:44
Экономика 21.01.2021 10:44
Реклама