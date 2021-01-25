Пришёл в Сбер — оформил ОСАГО





В офисах Сбера в Волгограде и Волгоградской области теперь можно оформить полисы ОСАГО от 12 страховых компаний — партнёров банка. Ранее аналогичный сервис был доступен только в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

«В августе 2020 года мы запустили страховой маркетплейс для автомобилистов в нашем мобильном приложении. Однако мы заметили, что многим было бы удобно заключать договоры автострахования при посещении офиса, и решили предоставить клиентам такую возможность. Услуга доступна уже в 1500 наших отделений, а до конца года мы «подключим» к ОСАГО сеть офисов Сбера во всех субъектах РФ и добавим опцию оформления полисов и в нашей дочерней компании СберСтрахование», - рассказала Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

«Сбер предлагает широкий диапазон возможностей, который позволяет решать повседневные вопросы наших клиентов. Теперь и водители транспортных средств в Волгоградской области смогут воспользоваться предложением по оформлению одного из обязательных документов гражданской ответственности непосредственно в офисах Сбербанка в Волгоградской области. Уверен, данная услуга будет востребована в нашем регионе», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка

Договоры ОСАГО уже можно оформить в отделениях Сбербанка в Волгограде и Волгоградской области, в частности, городах Калач-на-Дону, Суровикино, Михайловка, Фролово, Урюпинск, Новоаннинский, Палласовка, Камышин, Петров Вал, Дубовка, Котово, Жирновск, Котельниково, Волжский, Ленинск, Краснослободск, Николаевск и Михайловка. Сотрудники банка рассчитают для автовладельцев варианты стоимости полиса в разных страховых компаниях — партнерах. После того, как клиент выберет оптимальный вариант, менеджер отделения поможет оформить для него полис электронного ОСАГО.



