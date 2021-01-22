В Волгограде вдове убитого на посту полицейского вручили награду мужа

Общество 22.01.2021 11:55
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22.01.2021 11:55
Сегодня вдове убитого на посту полицейского Ирине Тафинцевой в Волгограде вручили орден Мужества. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Владимир Тафинцев был посмертно награжден орденом Мужества — соответствующий указ подписал Президент России в декабре 2020 года. Представление о награждении полицейского было внесено министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым.
Награду Ирине Тафинцевой и родителям погибшего полицейского Людмиле и Владимиру Тафинцевым передал губернатор Андрей Бочаров.
"Старший сержант полиции Владимир Тафинцев действовал решительно, проявил мужество и самоотверженность. И ценой собственной жизни защитил женщину от преступных посягательств. Погиб, выполняя свой служебный долг, — обратился Андрей Бочаров к участникам церемонии. — Уважаемые Владимир Иванович, Людмила Петровна, Ирина Николаевна, ваш сын и муж Владимир был честным, порядочным, отзывчивым и смелым — настоящим Человеком. Спасибо. Он честно служил Родине. Подвиг Владимира Владимировича Тафинцева навсегда останется в памяти своей семьи, в нашей памяти, в памяти своих товарищей, в истории Волгоградской области".
На встрече с семьей Владимира Тафинцева, погибшего при исполнении служебного долга, присутствовал и начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.
"Володя проявил себя с самой лучшей стороны — как герой. Но, к сожалению, погиб, — Александр Кравченко напомнил, что преступник осужден и приговорен к пожизненному заключению. — Семья не будет забыта. Меры социальной поддержки будут систематически осуществляться. И память о Володе будет жить". Руководитель Главка отметил, что принято решение назвать один из кадетских полицейских классов в школе № 13 Краснооктябрьского района именем героя.
Преступление произошло в Волгограде в марте 2020 года. В Дзержинском районе матерый рецидивист Петренко, находившийся под воздействием наркотиков, убил полицейского Владимира Тафинцева на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России.
Во время несения службы на охраняемом объекте к старшему сержанту полиции подбежала женщина с просьбой о помощи. Она сообщила, что ее преследует мужчина и требует отдать ювелирные украшения. Полицейский задержал злоумышленника и доставил его на КПП, где преступник неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции. От полученного ранения 35-летний полицейский скончался на месте происшествия. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом товарище, который всегда первым приходил на помощь. У погибшего полицейского осталась жена и двое дочерей, одна из которых родилась спустя полгода после гибели отца.
Убийцу полицейского 14 января текущего года приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
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