Остатки оборудования волгоградского завода-банкрота перевезут в Подмосковье





Продано последнее имущество обанкротившегося АО "Тракторная компания "ВГТЗ" в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на итоговый протокол результатов торгов, оборудование и ТМЦ в количестве 1424 шт., движимое имущество, принадлежащее должнику, продано за 24 миллиона 810 тысяч рублей жителю Московской области (г. Звенигород) Виктору Артищеву. Этот покупатель, как указано в протоколе, предложил максимальную цену. Всего было подано 7 заявок от потенциальных покупателей из Волгограда и области, Подмосковья, Кирова, Челябинска, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Участниками торгов были как организации и ИП, так и физические лица.

Как ранее сообщало информагентство, указанное имущество удалось продать не с первого раза. В конце ноября 2020 года оно вновь было выставлено на торги по начальной цене чуть более 151 миллиона рублей. Однако в процессе цена на содержимое лота упала в разы. В документах указано, что проданное имущество и оборудование принадлежало должнику на праве собственности и частично находилось в залоге у ООО "КТЗ". Это металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, офисная техника, оргтехника, инвентарь хозяйственно-бытового назначения и прочее. Все было произведено несколько лет и даже десятилетий назад.

Ранее с молотка ушли последние три трактора завода-банкрота, а потом и автомобиль "УАЗ-3909" 1999 года выпуска.

АО "Тракторная компания "ВГТЗ" было признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года. АО "Тракторная компания "ВГТЗ" (входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ) занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. В начале октября 2017 года наблюдательный совет ВЭБа принял решение о "дефолтной стратегии" в отношении КТЗ. ВЭБ подал заявление о признании банкротом управляющей компании КТЗ, а также подал иски о признании банкротами производственных предприятий КТЗ, выступавших поручителями и залогодателями по обязательствам управляющей компании, в числе которых "Тракторная компания "ВГТЗ" и ТД "Волгоградский трактор".



