В центре Волгограда потушили пожар в кафе

Происшествия 22.01.2021 09:29
0
22.01.2021 09:29
В центре Волгограда накануне среди бела дня вспыхнул пожар в кофейне на проспекте Ленина, 23а. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание началось около полудня в вентиляционной системе жилого четырехэтажного дома на площади один квадратный метр. Кафе находится на первом этаже здания. Пожарные быстро потушили пламя, никто из посетителей заведения общепита не пострадал. Предварительная причина возгорания, по данным МЧС, – неосторожное обращение с огнем. В экстренных службах не исключают, что пожар мог начаться из-за нарушения технологии при приготовлении пищи.
Реклама
В Волгограде ликвидируют провал с кипятком22.01.2021 12:55
Происшествия 22.01.2021 12:55
"Mercedes в хлам, водитель в больнице": крупное ДТП в центре Волгограда22.01.2021 12:47
Происшествия 22.01.2021 12:47
В Волгограде у Мамаева кургана нашли авиабомбу21.01.2021 16:09
Происшествия 21.01.2021 16:09
Вокзал в Волгограде грозились взорвать в новогоднюю ночь21.01.2021 15:01
Происшествия 21.01.2021 15:01
Как мазут: черная вода льется из крана у жительницы Волгоградской области (ВИДЕО)21.01.2021 13:23
Происшествия 21.01.2021 13:23
В Волгограде трое рецидивистов попались на краже забора (ВИДЕО)21.01.2021 11:47
Происшествия 21.01.2021 11:47
Остров в Волгограде попал на карантин21.01.2021 10:09
Происшествия 21.01.2021 10:09
В Волгограде из-за ДТП закольцевали трамваи21.01.2021 09:21
Происшествия 21.01.2021 09:21
В Волгограде старушка чуть не сгорела в квартире из-за любви к макулатуре20.01.2021 18:13
Происшествия 20.01.2021 18:13
Мошенник обобрал волгоградского врача на миллион рублей20.01.2021 11:42
Происшествия 20.01.2021 11:42
Допраздновалась: в Волгоградской области пьяная женщина-водитель скрылась после аварии с полицейской машиной20.01.2021 10:15
Происшествия 20.01.2021 10:15
Двое детей попали под колеса авто в Волгоградской области20.01.2021 10:01
Происшествия 20.01.2021 10:01
Похищенную в Питере легковушку в Волгограде готовили к новой жизни за границей19.01.2021 12:45
Происшествия 19.01.2021 12:45
В Волгограде рухнувший потолок в аварийном доме едва не придавил маму с грудничком (ВИДЕО)18.01.2021 20:25
Происшествия 18.01.2021 20:25
Волгоградцев развели на деньги из-за котят и кутят18.01.2021 12:20
Происшествия 18.01.2021 12:20
Реклама