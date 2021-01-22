Происшествия

В центре Волгограда потушили пожар в кафе

Происшествия 22.01.2021 09:29
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22.01.2021 09:29


В центре Волгограда накануне среди бела дня вспыхнул пожар в кофейне на проспекте Ленина, 23а. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание началось около полудня в вентиляционной системе жилого четырехэтажного дома на площади один квадратный метр. Кафе находится на первом этаже здания. Пожарные быстро потушили пламя, никто из посетителей заведения общепита не пострадал. Предварительная причина возгорания, по данным МЧС, – неосторожное обращение с огнем. В экстренных службах не исключают, что пожар мог начаться из-за нарушения технологии при приготовлении пищи. 

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