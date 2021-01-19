Расследования

Смелый волгоградец прервал серию ограблений в магазине (ВИДЕО)

Расследования 19.01.2021 18:01
0
19.01.2021 18:01




Разбойное нападение на один и тот же торговый павильон совершено дважды в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По информации МВД Медиа, в первый раз в магазин, расположенный по улице Елецкая, вошел мужчина и стал угрожать продавщице похожим на пистолет предметом. Перепуганная женщина отдала налетчику 18 тысяч рублей из кассы, после чего он ушел. Через 10 дней ситуация повторилась.
Вооруженный мужчина вновь потребовал денег, но разбой пошел не по сценарию. Продавщица нажала тревожную кнопку, а в это время ее супруг, который находился рядом, задержал злоумышленника. Его забрали бойцы Росгвардии, которые через несколько минут прибыли по вызову.
Фигурант был доставлен в отдел полиции. Им оказался 44-летний безработный местный житель. Мужчина сознался в двух преступлениях. У него изъят пневматический пистолет. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
Видео МВД Медиа

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Расследования
19.01.2021 20:00
Расследования 19.01.2021 20:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2021 18:57
Расследования 19.01.2021 18:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2021 16:19
Расследования 19.01.2021 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2021 10:08
Расследования 19.01.2021 10:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2021 19:52
Расследования 18.01.2021 19:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2021 16:37
Расследования 18.01.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2021 16:01
Расследования 18.01.2021 16:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2021 15:35
Расследования 18.01.2021 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2021 12:23
Расследования 15.01.2021 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
14.01.2021 14:58
Расследования 14.01.2021 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
14.01.2021 14:25
Расследования 14.01.2021 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
13.01.2021 17:53
Расследования 13.01.2021 17:53
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
13.01.2021 17:40
Расследования 13.01.2021 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
13.01.2021 11:24
Расследования 13.01.2021 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
12.01.2021 19:33
Расследования 12.01.2021 19:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:06
После новогодних каникул коронавирус возвращается в школы ВолгоградаСмотреть фотографии
20:00
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ найти виновников коммунальной трагедии в ВолжскомСмотреть фотографии
18:57
В Волгограде крупному федеральному чиновнику запретили ночные прогулкиСмотреть фотографии
18:01
Смелый волгоградец прервал серию ограблений в магазине (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:22
В Волгограде к битве инвалида войны с УК за тепло подключилась «тяжелая артиллерия»Смотреть фотографии
16:55
Корпоративные клиенты Сбера теперь могут заниматься внешнеэкономической деятельностью с помощью мобильного приложенияСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде у скандального полигона ТКО аннулировали лицензиюСмотреть фотографии
16:19
Волгоградского главу Росимущества обвинили в уголовном преступленииСмотреть фотографии
15:37
Оплачивайте счета за электроэнергию с помощью Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay без комиссииСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде митрополит Феодор освятил ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
«Возможно ее влияние на судей Волгоградской области»: дело Юлии Добрыниной передали в КраснодарСмотреть фотографии
14:30
«Это аномалия или халатность?»: поселок в Волгограде снова тонет из-за повторного порыва трубыСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской области «простаивает» почти половина ковидных коекСмотреть фотографии
13:56
"Я не опасна": глава Роспотребнадзора в Волгограде привилась от коронавирусаСмотреть фотографии
13:36
На пике: в период новогодних праздников абоненты «Ростелекома» на Юге скачали более 110 000 Тб информацииСмотреть фотографии
13:04
Чиновники ответили возмутившимся резким ростом платы за отопление волгоградцамСмотреть фотографии
12:46
COVID-ситуация в Волгоградской области "заморозилась"Смотреть фотографии
12:45
Похищенную в Питере легковушку в Волгограде готовили к новой жизни за границейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Волгоградцы смотрели на каникулах триллеры и драмыСмотреть фотографии
12:06
Мечты сбываются: в Волжском бездомная сирота получила квартируСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде концессионеров оштрафовали за вторжение на территорию купеческого домаСмотреть фотографии
11:11
«Наша жизнь превратилась в ад»: волгоградские чиновники требуют лишить жилья семьи с детьмиСмотреть фотографии
10:08
Волгоградцу грозит срок за вымышленную историю о краже паспортаСмотреть фотографии
09:44
Губернатор Волгоградской области поздравил жителей с КрещениемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
В Волгограде последнее авто завода-банкрота ушло с молоткаСмотреть фотографии
02:35
"Спасут маски и вера в бога": волгоградцы стоят в очередях для крещенских купаний (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:25
В Волгограде рухнувший потолок в аварийном доме едва не придавил маму с грудничком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Пристава в Волжском подозревают в фальсификации материалов в уголовном делеСмотреть фотографии
19:42
Суд в Волгограде ограничил свободу главе УФССП по регионуСмотреть фотографии
19:14
Волгоградский журналист о Навальном: «Это политический вирус западной буржуазии»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 