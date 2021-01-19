Смелый волгоградец прервал серию ограблений в магазине (ВИДЕО)

Расследования 19.01.2021 18:01
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19.01.2021 18:01
Разбойное нападение на один и тот же торговый павильон совершено дважды в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По информации МВД Медиа, в первый раз в магазин, расположенный по улице Елецкая, вошел мужчина и стал угрожать продавщице похожим на пистолет предметом. Перепуганная женщина отдала налетчику 18 тысяч рублей из кассы, после чего он ушел. Через 10 дней ситуация повторилась.
Вооруженный мужчина вновь потребовал денег, но разбой пошел не по сценарию. Продавщица нажала тревожную кнопку, а в это время ее супруг, который находился рядом, задержал злоумышленника. Его забрали бойцы Росгвардии, которые через несколько минут прибыли по вызову.
Фигурант был доставлен в отдел полиции. Им оказался 44-летний безработный местный житель. Мужчина сознался в двух преступлениях. У него изъят пневматический пистолет. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
Видео МВД Медиа
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