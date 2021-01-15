Аналитики назвали популярные мессенджеры у волгоградцев





МегаФон проанализировал активность абонентов в мессенджерах в 2020 году, назвал самые популярные из них и оценил интерес пользователей к Telegram после разблокировки.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, лидерами по трафику в сети МегаФона среди мессенджеров стали WhatsApp (58%), Telegram (32%), Viber (2%), Facebook (1,7%), IMO (1,7%).

Рейтинг мессенджеров, через которые пользователи чаще всего звонят –WhatsApp (73%), Viber (7,2%), Facebook (4,4%), IMO (4,2%), Facetime (3%).

Топ мессенджеров, в которых абоненты активнее всего пользуются чатами и отправляют контент: WhatsApp (52%), Telegram (44%), IMO (0,7%), Facebook (0,7%), WeChat (0,5%).

После снятия ограничений трафик в Telegram вырос в несколько раз. Так, только в январе 2021г. количество пользователей мессенджера по всему миру увеличилось на 25 миллионов человек. Теперь общее число людей, использующих Telegram во всем мире, достигло 500 миллионов человек. В том числе отмечен рост пользователей в США после блокировки сторонников Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Twitter. Трамп заявил о намерении создать собственную интернет-платформу.

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