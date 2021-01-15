Аналитики назвали популярные мессенджеры у волгоградцев

Телеком 15.01.2021 12:11
0
15.01.2021 12:11
МегаФон проанализировал активность абонентов в мессенджерах в 2020 году, назвал самые популярные из них и оценил интерес пользователей к Telegram после разблокировки.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, лидерами по трафику в сети МегаФона среди мессенджеров стали WhatsApp (58%), Telegram (32%), Viber (2%), Facebook (1,7%), IMO (1,7%).
Рейтинг мессенджеров, через которые пользователи чаще всего звонят –WhatsApp (73%), Viber (7,2%), Facebook (4,4%), IMO (4,2%), Facetime (3%).
Топ мессенджеров, в которых абоненты активнее всего пользуются чатами и отправляют контент: WhatsApp (52%), Telegram (44%), IMO (0,7%), Facebook (0,7%), WeChat (0,5%).
После снятия ограничений трафик в Telegram вырос в несколько раз. Так, только в январе 2021г. количество пользователей мессенджера по всему миру увеличилось на 25 миллионов человек. Теперь общее число людей, использующих Telegram во всем мире, достигло 500 миллионов человек. В том числе отмечен рост пользователей в США после блокировки сторонников Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Twitter. Трамп заявил о намерении создать собственную интернет-платформу.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/
Реклама
«Девяностые», «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие эксклюзивные премьеры января в Wink13.01.2021 11:25
Телеком 13.01.2021 11:25
«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/2112.01.2021 17:00
Телеком 12.01.2021 17:00
Новогодняя изоляция: как волгоградцы провели каникулы11.01.2021 14:10
Телеком 11.01.2021 14:10
«Ростелеком Контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-1911.01.2021 13:33
Телеком 11.01.2021 13:33
Волгоград – Элиста – трасса новых скоростей30.12.2020 12:17
Телеком 30.12.2020 12:17
Праздники онлайн: «Ростелеком» провел для волгоградцев предновогоднюю интернет-вечеринку29.12.2020 16:24
Телеком 29.12.2020 16:24
«Ростелеком» подводит итоги 2020 года для Единой биометрической системы28.12.2020 11:47
Телеком 28.12.2020 11:47
Всего за год волгоградцы стали в шесть раз больше играть в онлайн-игры28.12.2020 10:28
Телеком 28.12.2020 10:28
Противостоянию лыжников и сноубордистов положен конец: МегаФон обеспечил связью всех25.12.2020 14:06
Телеком 25.12.2020 14:06
Билайн ввел «Цифровой код» для ускорения обслуживания абонентов23.12.2020 08:02
Телеком 23.12.2020 08:02
В Волгограде заработал бесплатный номер Деда Мороза и Снегурочки для абонентов МТС22.12.2020 13:27
Телеком 22.12.2020 13:27
Стало известно, какие подарки волгоградцы найдут под новогодней елкой21.12.2020 15:12
Телеком 21.12.2020 15:12
Температура под контролем: тепловизор «Ростелекома» поможет защитить от инфекций посетителей ТЦ «Космос» в Волгограде21.12.2020 13:58
Телеком 21.12.2020 13:58
«Спасибо интернету-2020»: во Всероссийском конкурсе «Ростелекома» призёром стала жительница Волгограда18.12.2020 13:53
Телеком 18.12.2020 13:53
Билайн обезопасил клиентов от случайного подключения платных подписок18.12.2020 09:43
Телеком 18.12.2020 09:43
Реклама