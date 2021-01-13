Общество

«Страшно было пять лет назад»: глава Волгограда проинспектировал расчистку дорог от снега и гололеда

Общество 13.01.2021 20:01
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13.01.2021 20:01


Глава Волгограда Виталий Лихачев сегодня вечером проинспектировал ход работ по расчистке дорог от снега. Как сообщает ИА «Высота 102», представители городских служб заверили главу Волгограда, что работа будет продолжаться всю ночь уже с учетом новых природных реалий – ледяного дождя и появления гололеда. Виталия Лихачева спросили, насколько страшен снегопад для городских служб и справляется ли техника. «Страшно было пять-шесть лет назад, когда у нас или не было вообще техники, или она была очень старая. За последнее время нам удалось обновить парк дорожных машин, мы приобретали их в том числе и в лизинг, и прямыми платежами. Когда позволяет погода и техника не работает, сэкономленные деньги мы также направляем на закупку новых машин. В этом году нам удалось приобрести таким образом четыре КДМ. Мощности постоянно увеличиваются, и ничего страшного в снегопаде нет, когда есть современная техника», - ответил Виталий Лихачев. 

Дорожники будут не только расчищать трассы, но и убирать затем снежные валы. Особое внимание глава Волгограда попросил уделить остановкам общественного транспорта. «Чтобы люди вышли утром с хорошим настроением и смогли пройти на остановки, не замочив ноги», - сказал он. 
Также глава Волгограда в очередной раз попросил водителей не оставлять машины на обочинах дорог. Из-за этого дорожникам приходится вновь возвращаться на уже пройденные маршруты, чтобы зачистить снег в тех же дорожных карманах.

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