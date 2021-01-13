Погода бушует: на дорогах Волгограда и области стало небезопасно

Общество 13.01.2021 10:54
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13.01.2021 10:54
Ухудшение погодных условий ожидается в течение дня на территории Волгоградской области. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в регионе ожидается усиление ветра, сильные осадки (снег, мокрый снег, ледяной дождь), туманы, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в отдельных северных районах метель.
По сообщению Госавтоинспекции Волгоградской области, на городских и федеральных автодорогах возможно образование наката и обледенения дорожного полотна, следствием которых могут стать заносы автомобилей, повысится опасность возникновения аварийно-опасных ситуаций.
В этой связи сотрудники полиции обращаются к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами, уступать дорогу пешеходам.
Диспетчерам автовокзалов направлены уведомления о принятии своевременных мер безопасности при осуществлении регулярных пассажирских рейсов. Под особый контроль ГИБДД взяты передвижения школьных автобусов в сельских районах.
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