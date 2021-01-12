Экономика 12.01.2021 18:59 Новости компаний
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12.01.2021 18:59 Новости компаний
Уже более миллиона родителей рассчитали положенные на их детей выплаты в сервисе Сбера «Калькулятор детских пособий». Для этого достаточно указать регион проживания, возраст ребёнка и свою жизненную ситуацию (статус семьи, наличие работы у родителя), после чего калькулятор выведет список федеральных и региональных пособий на детей и покажет минимальную и максимальную сумму выплат.
Как ообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис доступен на сайте банка в разделе «Детские пособия» и в СберБанк Онлайн в «Каталоге», раздел «Для родителей». На портале Сбербанка размещена актуальная информация о том, кому положены выплаты, как их получить и как оформить карту «Мир» для их зачисления.
Александра Алтухова, Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка: «На данный момент в России существует 18 федеральных и более 160 региональных видов детских пособий, которые учитывают более 40 разных жизненных ситуаций. Часто родители не знают обо всех положенных им выплатах. Сбер решил эту проблему и создал сервис «Калькулятор детских пособий», где в одном месте можно найти всю необходимую информацию: не только какие пособия вам доступны, но и какие документы нужны для получения, как их оформлять и куда будут зачисляться средства».
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Для российских семей калькулятор детских пособий оказался особенно актуальным весной 2020 года, когда стартовали специальные «детские» выплаты и пособия. Сервис, собравшийв себе ответы на множество популярных вопросов, позволил родителям быстро и в доступной формеполучать всю необходимую информацию по данной теме».
Фото ru.freepik.com
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