



Уже более миллиона родителей рассчитали положенные на их детей выплаты в сервисе Сбера «Калькулятор детских пособий». Для этого достаточно указать регион проживания, возраст ребёнка и свою жизненную ситуацию (статус семьи, наличие работы у родителя), после чего калькулятор выведет список федеральных и региональных пособий на детей и покажет минимальную и максимальную сумму выплат.

Как ообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис доступен на сайте банка в разделе «Детские пособия» и в СберБанк Онлайн в «Каталоге», раздел «Для родителей». На портале Сбербанка размещена актуальная информация о том, кому положены выплаты, как их получить и как оформить карту «Мир» для их зачисления.

Александра Алтухова, Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка: «На данный момент в России существует 18 федеральных и более 160 региональных видов детских пособий, которые учитывают более 40 разных жизненных ситуаций. Часто родители не знают обо всех положенных им выплатах. Сбер решил эту проблему и создал сервис «Калькулятор детских пособий», где в одном месте можно найти всю необходимую информацию: не только какие пособия вам доступны, но и какие документы нужны для получения, как их оформлять и куда будут зачисляться средства».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Для российских семей калькулятор детских пособий оказался особенно актуальным весной 2020 года, когда стартовали специальные «детские» выплаты и пособия. Сервис, собравшийв себе ответы на множество популярных вопросов, позволил родителям быстро и в доступной формеполучать всю необходимую информацию по данной теме».