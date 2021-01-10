На трассе «Москва-Волгоград» 75-летний водитель протаранил Lexus

Происшествия 10.01.2021 10:10
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10.01.2021 10:10
Авария произошла на 832 км автодороги Р-22 «Каспий» во Фроловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 75-летний водитель «Тойота Королла», который двигался в сторону Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лексус». В результате ДТП 67-летняя пассажирка автомашины «Тойота» с травмами доставлена в медицинское учреждение.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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