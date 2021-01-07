Общество 07.01.2021 17:24
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07.01.2021 17:24
Трое жителей Волгограда и женщина из Фроловского района стали очередными жертвами коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, минувшие сутки принесли печальные новости о смерти еще четырех человек, тогда как в федеральном штабе ранее заявляли о пяти летальных случаях. Скончавшимся мужчинам было 48, 49 и 50 лет. Они обратились за медпомощью спустя несколько дней после появления признаков недомогания, были госпитализированы, но, к сожалению, спасти их не удалось. А вот 54-летняя жительница Фроловского района сразу вызвала врача. Сначала она лечилась амбулаторно, но эффекта лечение не принесло и ее положили в районную центральную больницу, где она скончалась.
Между тем, согласно данным за минувшие сутки, распространенность коронавируса в регионе сузилась до девяти муниципалитетов. Больше всего новых случаев выявлено, как обычно, в Волгограде – 204. В Волжском заболевших 30 человек. Еще в семи районах региона – от 1 до 12 человек.
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