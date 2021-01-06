60 часов без воды: за коммунальный беспредел в Волгоградской области наказали МУП

Общество 06.01.2021 10:46
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06.01.2021 10:46
Рублем наказано МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал» в Камышинском районе за оставление потребителей без воды на длительное время. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, юридическое лицо оштрафовано на 10 тысяч рублей по ст. 7.23 КоАП РФ (Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).
Проверкой установлено, что 29 сентября 2020 года на 15 часов была прекращена подача коммунального ресурса по холодному водоснабжению 60 % жителям Петров Вала. На 36 часов остались без воды жители жилых домов по ул. Мичурина, ул. 8 Марта, ул. Щорса, ул. Красина и ул. Северная. А на 61 час – жители многоквартирных домов №№78, 80 по ул. Ленина данного населенного пункта.
Отмечается, что допустимая продолжительность отключения холодного водоснабжения в населенном пункте, численность населения в котором не превышает 50 тысяч человек, составляет 6 часов. Однако МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал» при выполнении работ по подключению уличных сетей холодного водоснабжения к новой линии центрального водопровода превысили единовременный нормативный перерыв подачи холодной воды потребителям.
МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал» с 2014 года является гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории указанного поселения.
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