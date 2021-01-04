Мэр Волжского поручил оказать помощь семье погибшего из-за порыва на теплотрассе

Общество 04.01.2021 14:09
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04.01.2021 14:09
Глава города Волжского Игорь Воронин выразил соболезнования семье Анатолия Лимаренко, который получил ожоги 65% поверхности тела после падения в яму с кипятком и скончался в реанимации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, семье погибшего и другими пострадавшим в результате порыва на теплотрассе 3 января окажут всю необходимую помощь.
После инцидента на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой с ожогами различной степени были госпитализированы четыре человека, включая спасателя, который помогал выбираться провалившимся. Несмотря на усилия медиков, 75-летний Анатолий Лимаренко не выжил. В настоящее время один из пострадавших находится в реанимации волгоградской больницы скорой помощи №25 в тяжелом состоянии. Еще два пациента в состоянии средней степени тяжести получают лечение в стационаре ожогового отделения.
Авария на теплотрассе произошла в новой части Волжского накануне днем: трубопровод диаметром 600 мм дал течь, вода размыла грунт, в результате чего обвалился асфальт рядом с пешеходным переходом. В результате порыва без отопления и горячей воды остались 194 многоквартирных дома – сейчас подача ресурса восстановлена по резервной схеме. По факту аварии по поручению председателя СК РФ начата доследственная проверка.
В настоящее время на месте ЧП проводятся восстановительные работы, в ближайшие дни участок трубопровода будет полностью заменен. До окончания ликвидации последствий аварии движение транспорта по улице Оломоуцкой будет перекрыто. На улице Мира движение откроют после обследования тепломагистрали, чтобы исключить опасность нового размытия грунта.
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