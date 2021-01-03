Несколько человек пострадали в результате порыва трубы диаметром 600 мм на улице Оломоуцкой в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о происшествии поступил сегодня в 12.40. В зоне коммунальной аварии оказались люди, которые получили травмы.

Сотрудниками 32-ой пожарно-спасательной части 5 ОФПС ГУ МЧС России по региону пострадавшие переданы медикам Волжского. Личности пострадавших устанавливаются.

Как пояснили информагентству в облздраве, в больницу скорой помощи №25 Волгограда с ожогами различной степени тяжести доставлены четверо мужчин 27, 30, 65 и 75 лет.