Происшествия 03.01.2021 11:56
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03.01.2021 11:56
Смердящую свалку из отрубленных коровьих голов обнаружили волжане за стадионом имени Логинова, рядом с которым начинается строительство крытого футбольного манежа. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, нелегальный скотомогильник можно найти по отвратительному запаху по дороге к волжской оранжерее.
Участок, куда свалили останки животных, является территорией областного значения. Как стало известно ИА «Высота 102», сигнал о произошедшем направлен в комитет ветеринарии Волгоградской области.
Автор видео Егор Батарейкин группа "Жесть Волжского".
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