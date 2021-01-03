









Смердящую свалку из отрубленных коровьих голов обнаружили волжане за стадионом имени Логинова, рядом с которым начинается строительство крытого футбольного манежа. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, нелегальный скотомогильник можно найти по отвратительному запаху по дороге к волжской оранжерее.

Участок, куда свалили останки животных, является территорией областного значения. Как стало известно ИА «Высота 102», сигнал о произошедшем направлен в комитет ветеринарии Волгоградской области.

Автор видео Егор Батарейкин группа "Жесть Волжского".