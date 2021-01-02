Погода не виновата: в волгоградском аэропорту объяснили отмену рейсов





Отмененные рейсы, отраженные на онлайн-табло аэропорта, были планово и заранее отменены авиакомпаниями и не имеют отношения к сложным погодным условиям, в которых сегодня работает международный аэропорт Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщила сегодня пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

Ранее сообщалось, что сегодня в расписании указана информация об отмене двух рейсов в Екатеринбург и в Москву. А также трех рейсов в Москву и одного в Краснодар 1 января.

В аэропорту пояснили, что из-за тумана наблюдается задержка рейсов. Так, рейс авиакомпании «Ютэйр» UT169, выполняемый по маршруту Волгоград – Уфа, вылетел в пункт назначения в 12.07 (плановое время вылета – 08.05).

Рейс авиакомпании «Победа» DP183 прибыл в аэропорт Волгограда с получасовым опозданием в 10.29, вылетел в Москву в 11.08 (вместо запланированного вылета в 10.25).

Воздушное судно авиакомпании «Сибирь» по метеоусловиям Москвы вылетело в Волгоград с задержкой, рейс S72141 приземлился в волгоградском аэропорту в 11.55 (прилет по расписанию полетов – в 10.35). Вылетел в столицу самолет в 12.49 из-за позднего прибытия и погодных условий Волгограда.

Рейс SU1758 авиакомпании «Аэрофлот» также вылетел из Москвы с задержкой и прибыл в Волгоград в 12.29 (вместо запланированного в расписании времени – 10.45), вылетело в обратном направлении воздушное судно в 13.30.

На данный момент по метеоусловиям аэропорта вылета задерживается рейс авиакомпании «Ютэйр» из Уфы UT170, который должен после приземления в Волгограде проследовать маршрутом до Сочи.

Все службы предприятия работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов.



