Смерть на трассе: четверо волгоградцев погибли в лобовом ДТП в Ростовской области





Смертельное ДТП произошло ночью на участке трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский» в Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах региона, в аварию попал микроавтобус с жителями Волгоградской области. По предварительным информации, на 249 км трассы произошло лобовое столкновение с грузовиком. На месте ДТП погибли 4 человека, есть раненые. Информация уточняется.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что ДТП с участием минивэна и грузовика произошло в 04:15 в Тацинском районе. Минивэн, который следовал из Волгограда в сторону Ростова-на-Дону, врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик «Renault Premium». Предположительно, водитель микроавтобуса превысил безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП в минивэне погибли четыре человека, в том числе водитель, пострадали трое детей. Пострадавшие дети госпитализированы в ЦРБ Тацинского района. По факту ДТП проводится проверка.

Ростовские СМИ уточняют, что в микроавтобусе «Hyundai H-1» находилось семь человек. Погибли двое мужчин и две женщины, выжили только дети - мальчик 9 лет и две девочки 8 и 11 лет.