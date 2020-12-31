Есть вода!: в Волгограде устранили аварию на магистральной сети





В квартирах волгоградцев, которые со вчерашнего дня сидят без воды, наконец, зажурчало в кранах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» жители домов в Краснооктябрьском районе. Факт устранения аварии подтвердили и в ООО «Концессии водоснабжения».

Напомним, накануне и сегодня ночью на трубопроводе диаметром 1000 мм в разных местах произошли порывы. Многие жильцы обезвоженных домов вынуждены были приобретать питьевую воду в магазинах. Горожане сетовали на испорченный праздник.



