



Дочерняя компания Сбербанка СберЛизинг осуществила передачу медицинского оборудования на 630 млн рублей ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7» города Волгограда в рамках подписанного летом этого года договора лизинга.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, всего медикам было передано 217 единиц высокоточной медицинской техники и оборудования. Это томографы, аппараты искусственной вентиляции легких, эндоскопические инструменты, рентгеновские системы, операционные столы и многое другое.

Сделка заключена с применением субсидирования из областного бюджета в рамках Государственной программы Волгоградской области «Развитие здравоохранения в Волгоградской области». По результатам реализации национальной программы в регионе медицинская помощь станет более доступна для жителей Волгоградской области, изменится характер отношений между врачами и пациентами, качество медицинской помощи улучшится. В Волгоградской области реализуется семь региональных проектов, входящих в структуру национального проекта «Здравоохранение».

Николай Кубликов, директор Поволжского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»: «Это была непростая сделка, предполагающая поставку оборудования от 42 производителей из 10 стран мира. Несмотря на текущую обстановку в мире — локдауны и частично закрытые границы, мы смогли своевременно выполнить все свои контрактные обязательства и поставить все единицы техники в срок. В нынешней ситуации пандемии помощь в оснащении больницы современным диагностическим оборудованием имеет особо важное значение для населения региона. Это наш второй крупный реализованный проект для сферы здравоохранения Волгоградской области — в прошлом году был введен в эксплуатацию и передан в лизинг комплекс оборудования для дистанционной лучевой терапии для лечения онкобольных стоимостью 608 млн рублей».

Анатолий Себелев, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области: «Согласно поручению Президента по расширению механизмов государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения в Волгоградской области широко используются механизмы государственно-частного партнёрства, а также концессионных соглашений в сфере здравоохранения. Для региона это не первый опыт приобретения медицинского оборудования в лизинг. С использованием данного механизма оборудование было поставлено в Волгоградский областной клинический онкологический диспансер, городскую клиническую больницу № 1 им. С.З.Фишера, а также клиническую больницу скорой медицинской помощи № 15. Взаимодействие с лизинговыми компаниями позволяет в короткие сроки оснастить большим количеством современного медицинского оборудования медорганизации, а значит приблизить к пациентам высокотехнологическую медицинскую помощь, которая ранее была доступна только в федеральных центрах. Что касается клинической больницы №7, оснащение её оборудованием в перспективе позволит создать на её базе пятнадцатый центр амбулаторной онкологической помощи».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы понимаем важность развития медицинских услуг в сфере здравоохранения региона. Успешно реализованное сотрудничество с компанией СберЛизинг позволило модернизировать и оснастить медицинское учреждение новым высокочастотным оборудованием, которое будет способствовать предоставлению современной и качественной медицинской помощи жителям Волгоградской области».



