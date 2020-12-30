В Краснооктябрьском районе Волгограда завершается ремонт водопровода

Общество 30.12.2020 21:44
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30.12.2020 21:44
Бригады «Концессий водоснабжения» завершают сварочные работы на поврежденном участке магистрального водопровода по ул. 39-ой Гвардейской дивизии в Краснооктябрьском районе Волгограда. В ближайшие часы начнется заполнение системы водой, сообщили ИА «Высота 102» в компании.
Напомним, порыв произошел на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм.
Было временно приостановлено движение транспорта по направлению ко Второй Продольной магистрали на участке от 39-й Гвардейской Дивизии, д. 30 до улицы Еременко. В компании обещали переключить потребителей на резервную схему. Это могло позволить на время проведения восстановительных работ подавать холодную воду на пониженном давлении. Однако волгоградцы жаловались, что воды в квартирах не было с утра.
Фото: пресс-служба ООО "Концессии водоснабжения".
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