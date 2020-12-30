



На Центральной набережной Волгограда возобновлено полноценное движение транспорта в районе строительства очистных сооружений. Как сообщает ИА «Высота 102», две полосы из четырех были закрыты для проезда на протяжении последних 9 месяцев. Для разграничения транспортных потоков на дороге были установлены бетонные и водоналивные блоки, а также натянута строительная сетка. В настоящее время временные конструкции демонтированы.

Ограничения автомобильного движения по рокадной дороге были введены в конце марта из-за появления на стройке тяжелой спецтехники. Локальные сооружения на Центральной набережной строятся для очистки ливневых стоков, которые затем попадают в Волгу. До конца 2021 года в рамках нацпроекта «Экология» в городе появятся больше десятка таких объектов.

По данным администрации города, сеть локальных очистных сооружений позволит ежегодно очищать свыше миллиона тонн воды, что благотворно скажется на состоянии Волги и улучшит экологическую ситуацию на территории города.



