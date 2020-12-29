Экономика

Private banking ВТБ представил идеи для инвестиций в 2021 году

Экономика 29.12.2020 12:23 Новости компаний
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29.12.2020 12:23 Новости компаний


Private banking ВТБ подвел инвестиционные итоги 2020 года и представил наиболее оптимальные стратегии на 2021 год  для VIP-клиентов в рамках онлайн-конференции. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, мероприятие стало девятым по счету в серии, запущенной с марта этого года. Их участниками стало более 15 тысяч человек. Общее число просмотров видеоматериалов по итогам конференций – более 100 тысяч. В 2020 г. в рамках конференций были даны рекомендации по приобретению 37 иностранных акций. Более 80% идей сработало, обеспечив инвесторам двузначную доходность в долларах.
 «Год оказался успешным для рынков: ряд фондовых индексов обновили свои исторические максимумы; ноябре глобальные рынки акций показали максимальный месячный прирост за последнее десятилетие. Было сложно спрогнозировать такую динамику в марте, но меры поддержки, которые были оказаны финансовой системе и наиболее пострадавшим отраслям со стороны центральных банков и министерств финансов разных стран дали очень хороший эффект. В итоге рынки росли, VIP-клиенты ВТБ благодаря рекомендациям наших аналитиков использовали эту динамику для преумножения капитала. Инвестиционные инструменты на фоне низких процентных ставок пользовались повышенным спросом. Благодаря новой модели продаж, широкой продуктовой линейке и той экспертизе, которую ВТБ предлагает в сфере инвестиционных продуктов, нам удавалось предлагать клиентам то, что им было необходимо: инвестиционный портфель клиентов Private banking ВТБ с начала 2020г. увеличился на 70% и превысил 1,1 трлн рублей», - отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. 
По мнению экспертов ВТБ, в 2021 г. глобальный экономический рост ускорится, так как начнется массовая дистрибуция вакцины от COVID-19 и уверенность потребителей будет улучшаться, что позитивно отразится на акциях следующих секторов: товары дискретного потребления, сектор здравоохранения, нефтегазовый сектор, коммуникационные и IT-услуги.
«Мы также считаем, что наибольшими перспективами в 2021 г. будут обладать акции стоимости. С начала года спред между акциями роста против акций стоимости остается на максимальных уровнях по историческим меркам. К тому же уже становится традицией, что после президентских выборов акции роста сильно проигрывают акциям стоимости. Умеренный рост среднесрочных и долгосрочных ставок в США и выход экономик из локдаунов дадут новый толчок к ротации в акции стоимости, но акции роста сохраняют сильные драйверы для долгосрочного роста. В 2021 году в большинстве экономик мира ожидается восстановление на доковидный уровень. Умеренный рост инфляционных ожиданий во второй половине года и слабость американской валюты приведут к росту спроса на сырье и активы за пределами США. Развивающиеся и европейские рынки могут показать опережающую динамику в следующем году», - отметил старший портфельный управляющий ВТБ Капитал Инвестиции Вадим Бит-Аврагим.
 Перспективы российского рынка в текущих условиях также выглядят интересно, добавил старший портфельный управляющий ВТБ Капитал Инвестиции Андрей Килин. Доходность российского рынка в 2021 г. с учетом дивидендов может составить 37%. В рамках конференции были представлены рекомендации по инвестициям в российские бумаги и представлен модельный портфель с весом нефтегазового сектора – 38,5%, металлургического – 24,5%, финансового – 15,3%, телекоммуникаций – 11,2%, потребительского сектора – 7,1%, электроэнергетики – 3,5%. Прогнозная дивидендная доходность по нему в 2021 г. составляет 7,6%.
 




 

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