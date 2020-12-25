В Волгограде Белый Бык готов вырваться на свободу

Общество 25.12.2020 16:06
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25.12.2020 16:06
В парке Царицынском в Центральном районе компания-инвестор сегодня установит декоративную фигуру в виде одного из символов наступающего года – белого металлического быка. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, арт-объект выполнен в полигональном стиле – его поверхность напоминает грани драгоценного камня. В этой же технике была исполнена уже знакомая волгоградцам «Техно-ёлка», также обосновавшаяся в пойме реки Царица. Фигура белого быка в длину достигает 3,5 метра и весит порядка 500 килограммов. Её поверхность сделана из металла, а в основе – укреплённый каркас. По вечерам светодиоды на арт-объекте будут переливаться разными цветами. Еще один новый арт-объект появится на бульварной зоне вдоль нового участка дороги по ул. Хорошева. До конца недели здесь будет установлена светящаяся фотозона в виде кареты с конями. Инсталляция выполнена из прочного ажурного металла и достигает двух метров в высоту.
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