Происшествия 21.12.2020 09:53
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21.12.2020 09:53
Около 100 тонн соломы и легковой автомобиль сгорели в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по региону, накануне днем в хуторе Жолобов разгорелся сильный пожар. На открытой территории горела солома и автомобиль "ВАЗ-2110". Пожарные расчеты противопожарной службы поселка Красный октябрь ликвидировали горение за 22 минуты. По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки автомобиля. Погибших и пострадавших нет.
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