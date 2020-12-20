В Волгограде на спасение обледеневших дорог бросили десятки единиц техники





66 единиц спецтехники сейчас обрабатывают дороги Волгограда от гололедицы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, в том числе на улицах города работает порядка 40 комбинированных дорожных машин.

На магистрали уже высыпали порядка 60 тонн песко-соляной смеси и более 30 тонн жидкого раствора на основе бишофита. Последний особенно эффективен при небольших отрицательных температурах. Жидкий реагент растапливает снег и лед быстрее соли и песка, образовавшаяся в результате реакции вода стекает в дождеприемники, при этом ливневая канализация не забивается песком.

В первую очередь спецтехника обрабатывает основные дороги Волгограда, а также улицы, по которым ходит общественный транспорт. В настоящее время спецтехника работает на проспектах Жукова, Героев Сталинграда, улицах 64-ой Армии, Пролетарской, Лазоревой, Коммунистической, Рокоссовского.

Затем муниципальные службы приступят к очистке от наледи второстепенных дорог, внутрирайонных проездов и тротуаров. Работы продолжатся в течение всего дня без перерыва.



