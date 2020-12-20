В Волгограде на спасение обледеневших дорог бросили десятки единиц техники

Общество 20.12.2020 13:36
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20.12.2020 13:36
66 единиц спецтехники сейчас обрабатывают дороги Волгограда от гололедицы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, в том числе на улицах города работает порядка 40 комбинированных дорожных машин.
На магистрали уже высыпали порядка 60 тонн песко-соляной смеси и более 30 тонн жидкого раствора на основе бишофита. Последний особенно эффективен при небольших отрицательных температурах. Жидкий реагент растапливает снег и лед быстрее соли и песка, образовавшаяся в результате реакции вода стекает в дождеприемники, при этом ливневая канализация не забивается песком.
В первую очередь спецтехника обрабатывает основные дороги Волгограда, а также улицы, по которым ходит общественный транспорт. В настоящее время спецтехника работает на проспектах Жукова, Героев Сталинграда, улицах 64-ой Армии, Пролетарской, Лазоревой, Коммунистической, Рокоссовского.
Затем муниципальные службы приступят к очистке от наледи второстепенных дорог, внутрирайонных проездов и тротуаров. Работы продолжатся в течение всего дня без перерыва.
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