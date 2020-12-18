



Прокуроры добились более жесткого наказания виновнику аварии в Волгоградской области, в которой погибла молодая семейная пара из Пермского края, Дмитрий и Оксана Тарасовы. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство оспорило приговор суда первой инстанции ввиду его несправедливости из-за необоснованного изменения квалификации и мягкости назначенного наказания.

Житель республики Башкортостан Инсаф Ишмухаметов в сентябре текущего года был приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии-поселения за гибель супругов, которые ехали на море. Волгоградский областной суд в апелляционной инстанции изменил приговор, назначив водителю из Башкирии 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Вину мужчина признал частично.





Судом апелляционной инстанции установлено, что вечером 23 июля 2019 года на федеральной автодороге "Сызрань–Саратов–Волгоград" на территории Дубовского района Ишмухаметов, управляя автомобилем Toyota Allex, при обгоне совершил касательное столкновение с автомобилем Kia Sportage, двигавшемся в попутном направлении.

В результате столкновения автомобиль Kia Sportage, за рулем которого находилась 29-летняя жительница Пермского края, получил неуправляемое смещение влево с мгновенным выездом на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двигавшемся во встречном направлении рейсовым автобусом.

От полученных травм женщина и ее 36-летний супруг скончались на месте происшествия, здоровью их 6-летней дочери был причинен тяжкий вред.





При этом Ишмухаметов после совершения опасного маневра продолжил путь, но через 10 км его остановили очевидцы аварии и попросили вернуться к месту столкновения. Сегодня Ишмухаметов взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.