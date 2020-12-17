Происшествия 17.12.2020 15:38
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17.12.2020 15:38
Виски и коньяк стоимостью около 10 тысяч рублей украли двое злоумышленников из сетевого магазина в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, минувшей ночью тревожный сигнал поступил на пульт частного охранного агентства из магазина в Тракторозаводском районе. Воры проникли в торговую точку, отжав пластиковую дверь. Сотрудникам ЧОПа не удалось задержать злоумышленников, которые скрылись, забрав несколько бутылок алкогольной продукции.
Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 1 установили личности подозреваемых. Ими оказались 21-летний житель Тракторозаводского района и 18-летний житель Краснооктябрьского района, оба ранее судимые за кражи. В ходе проверки также выяснилось, что второй задержанный с начала декабря текущего года находился в федеральном розыске, как скрывшийся от суда, за совершение кражи в Ворошиловском районе.
Оба сознались в содеянном. Похищенный алкоголь они успели сбыть. Возбуждено уголовное дело. За кражу подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
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