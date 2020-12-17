Владимир Путин рассказал о планах борьбы с нищетой в России





Задачу снижения к 2030 году уровня бедности в России до 6,5% озвучил сегодня президент Владимир Путин. Глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что перед властью стоит такая амбициозная цель.

Один из журналистов, задавая вопрос лидеру страны, сказал, что так плохо, как сейчас, в стране еще не было. Путин не согласился и напомнил, что в 2000 году за чертой бедности в России находились 29% населения или каждый третий житель. В 2018 году число граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, снизилось до 12,3%. Президент признал, что сейчас планка возросла до 13,5%. «Ситуация сложная. Пандемия связана с закрытием целого ряда производств, снижением доходов. 20 млн человек, проживающих за чертой бедности, это очень много. Наша цель – снизить показатель к 2030 году до 6,5%. Это тоже плохо, но нужно исходить из реалий», - признал глава государства. В качестве мер поддержки граждан, которые призваны помочь в борьбе с бедностью, Путин назвал, в том числе, расширение круга получателей и сумм денежных пособий для молодых родителей.



