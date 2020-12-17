Владимир Путин рассказал о планах борьбы с нищетой в России

Федеральные новости 17.12.2020 14:30
0
17.12.2020 14:30
Задачу снижения к 2030 году уровня бедности в России до 6,5% озвучил сегодня президент Владимир Путин. Глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что перед властью стоит такая амбициозная цель.
Один из журналистов, задавая вопрос лидеру страны, сказал, что так плохо, как сейчас, в стране еще не было. Путин не согласился и напомнил, что в 2000 году за чертой бедности в России находились 29% населения или каждый третий житель. В 2018 году число граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, снизилось до 12,3%. Президент признал, что сейчас планка возросла до 13,5%. «Ситуация сложная. Пандемия связана с закрытием целого ряда производств, снижением доходов. 20 млн человек, проживающих за чертой бедности, это очень много. Наша цель – снизить показатель к 2030 году до 6,5%. Это тоже плохо, но нужно исходить из реалий», - признал глава государства. В качестве мер поддержки граждан, которые призваны помочь в борьбе с бедностью, Путин назвал, в том числе, расширение круга получателей и сумм денежных пособий для молодых родителей.
Реклама
Совет Федерации без лишних слов одобрил переход Волгоградской области на московское время16.12.2020 13:52
Федеральные новости 16.12.2020 13:52
Михаил Мишустин занялся ценами на подсолнечное масло10.12.2020 15:05
Федеральные новости 10.12.2020 15:05
Министр культуры РФ перечислила президенту России все трещинки волгоградской Родины-матери07.12.2020 15:28
Федеральные новости 07.12.2020 15:28
В Волгограде СК стучится в двери к бывшим малолетним узникам концлагерей06.12.2020 15:30
Федеральные новости 06.12.2020 15:30
«Не сойдет вранье вам с рук!»: сторонники волгоградского времени провели народное собрание под охраной полиции05.12.2020 16:30
Федеральные новости 05.12.2020 16:30
ОНФ вскрыл бизнес на COVID-19 в Волгоградской области и других регионах03.12.2020 15:20
Федеральные новости 03.12.2020 15:20
«Россети» обеспечили электроснабжение мобильных госпиталей Минобороны России в Астрахани02.12.2020 21:51
Федеральные новости 02.12.2020 21:51
Зима близко: какие законы вступят в силу в декабре29.11.2020 11:47
Федеральные новости 29.11.2020 11:47
Судью Добрынину из Волгограда суд в Москве поместил под домашний арест27.11.2020 21:05
Федеральные новости 27.11.2020 21:05
Журналисты не увидят Путина вживую на ежегодной пресс-конференции в Москве27.11.2020 13:43
Федеральные новости 27.11.2020 13:43
Рост налога отменяется для владельцев авто дешевле 3 млн рублей26.11.2020 16:40
Федеральные новости 26.11.2020 16:40
Полковник из Волгограда стал заместителем министра МВД по республике Коми24.11.2020 14:16
Федеральные новости 24.11.2020 14:16
Волгоградская область получит более полумиллиарда рублей на стабильность24.11.2020 08:31
Федеральные новости 24.11.2020 08:31
В правительстве России одобрили переход Волгоградской области на московское время19.11.2020 15:41
Федеральные новости 19.11.2020 15:41
Роспотребнадзор РФ сократил сроки выполнения тестов на COVID-1916.11.2020 14:02
Федеральные новости 16.11.2020 14:02
Реклама