Федеральные новости

Владимир Путин рассказал о планах борьбы с нищетой в России

Федеральные новости 17.12.2020 14:30
0
17.12.2020 14:30


Задачу снижения к 2030 году уровня бедности в России до 6,5% озвучил сегодня президент Владимир Путин. Глава государства в ходе ежегодной  пресс-конференции заявил, что перед властью стоит такая амбициозная цель. 
Один из журналистов, задавая вопрос лидеру страны, сказал, что так плохо, как сейчас, в стране еще не было. Путин не согласился и напомнил, что в 2000 году  за чертой бедности в России находились 29% населения или каждый третий житель. В 2018 году число граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, снизилось до 12,3%. Президент признал, что сейчас планка  возросла до 13,5%. «Ситуация сложная. Пандемия связана с закрытием целого ряда производств, снижением доходов. 20 млн человек, проживающих за чертой бедности, это очень много. Наша цель – снизить показатель к 2030 году до 6,5%. Это тоже плохо, но нужно исходить из реалий», - признал глава государства. В качестве мер поддержки граждан, которые призваны помочь в борьбе с бедностью, Путин назвал, в том числе, расширение круга получателей и сумм денежных пособий для молодых родителей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Федеральные новости
16.12.2020 13:52
Федеральные новости 16.12.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2020 15:05
Федеральные новости 10.12.2020 15:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.12.2020 15:28
Федеральные новости 07.12.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2020 15:30
Федеральные новости 06.12.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.12.2020 16:30
Федеральные новости 05.12.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.12.2020 15:20
Федеральные новости 03.12.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.12.2020 21:51
Федеральные новости 02.12.2020 21:51
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
29.11.2020 11:47
Федеральные новости 29.11.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.11.2020 21:05
Федеральные новости 27.11.2020 21:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.11.2020 13:43
Федеральные новости 27.11.2020 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
26.11.2020 16:40
Федеральные новости 26.11.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2020 14:16
Федеральные новости 24.11.2020 14:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.11.2020 08:31
Федеральные новости 24.11.2020 08:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2020 15:41
Федеральные новости 19.11.2020 15:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.11.2020 14:02
Федеральные новости 16.11.2020 14:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:14
Волжане выберут цветовую гамму для трамваев из МосквыСмотреть фотографии
20:07
В аэропорту Волгограда 43 пассажира из Саранска ждут запасной самолетСмотреть фотографии
19:39
Виртуальная клавиатура OpenKey банка «Открытие» признана лучшим розничным финансовым продуктомСмотреть фотографии
19:29
Не выйдем за пределы: в администрации Волгоградской области объяснили предстоящее повышение тарифов на коммуналкуСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде сестре участника кровавой бойни из-за переписки в чате запретили пользоваться телефономСмотреть фотографии
18:15
«Все льдом сковало»: обитатели замерзшего аварийного барака в Волгограде почти две недели выживают без отопления (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
18:00
В Волгоградском государственном университете педагогов обучают новым возможностямСмотреть фотографии
17:45
Президент пообещал семьям по 5 тысяч рублей на каждого ребенка к Новому годуСмотреть фотографии
17:28
Банк «Открытие»: комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 18 декабряСмотреть фотографии
17:25
В Волгоградской области колдунью-миллионершу признали мошенницейСмотреть фотографии
17:01
В центре Волгограда ликвидирована авария на магистральном водопроводеСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде чиновники спешат избавиться от гаражей из советского прошлогоСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде завершилась однодневная забастовка строителей с острова ГолодныйСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде находившийся в федеральном розыске рецидивист попался на краже вискиСмотреть фотографии
14:30
Владимир Путин рассказал о планах борьбы с нищетой в РоссииСмотреть фотографии
14:17
Житель Волгоградской области умер от коронавируса в противотуберкулезном диспансереСмотреть фотографии
13:38
Приехавшую на такси в госпиталь Волжского «полуживую» волгоградку спасли медикиСмотреть фотографии
12:39
Жителей Ворошиловского района Волгограда предупредили о перебоях с водой из-за аварииСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области кривая смертности от коронавируса устремилась вверхСмотреть фотографии
12:21
Цены на еду в Волгоградской области не слушаются чиновниковСмотреть фотографии
11:35
Посетителю роддома в Волгограде вынесли приговор за избиение врачейСмотреть фотографии
11:26
Прокурор Волгоградской области выступил обвинителем по делу о сожжении человекаСмотреть фотографии
10:49
Лошадь запустила цепочку роковых событий на автодороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде всю ночь устраняли последствия ледяного дождяСмотреть фотографии
09:14
Власти Волгоградской области поделились планами по снижению цен на едуСмотреть фотографии
21:03
Волгоградский «Ротор» выиграл у тульского "Арсенала" - 1:0Смотреть фотографии
19:45
Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 рейтинга Mobile Banking Rank Markswebb в 2020 годуСмотреть фотографии
17:47
Жителям Волгоградской области накинули плату за коммуналку на 2021 годСмотреть фотографии
17:32
Краснослободск под Волгоградом возглавил новый единороссСмотреть фотографии
16:47
Волгоградцы стали в 4 раза чаще смотреть сериалы с экрана смартфонаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 