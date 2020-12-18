Ростсельмаш подводит итоги программы для механизаторов





Компания Ростсельмаш подводит итоги программы «Ставим рекорды вместе». В ней приняли участие более 2000 человек со всей России, а результаты по разным параметрам для нашей области уже можно назвать рекордными.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, работа механизаторов сравнивалась по ряду параметров, в том числе производительности сельхозопераций и экономии топлива. Все участники должны были проявить себя на технике Ростсельмаш, ограничений по количеству номинаций и размеру агрофирм не было.

Хозяйства со всей России активно включались в соревнование с самого первого дня. Среди наиболее активных– Свердловская, Курганская, Новосибирская, Ростовская, Волгоградская области, Пермский, Краснодарский, Алтайский края.

По всем показателям отлично проявили себя тракторы, цифры уже называют рекордными. Так, в Волгоградской области по расходу топлива на культивации рекордсменом стало ООО «Фермалэнд» – машины дали результат в 3,3 л на га при среднем нормальном показателе 3,8 - 4,4 л/га. А на комбайнах ACROS лучший намолот у ОАО РАО «Алексеевское» –17,98 т/час.





Победители отмечают, что достигнуть таких показателей им помогли хорошая урожайность и безотказная работа техники.

«Нашим аграриям всегда было, что показать. Это крепкие профессионалы своего дела.Подобные соревнования – повод обратить внимание на их достижения во всероссийском масштабе. Мы с радостью поддерживали программу «Ставим рекорды вместе» и будем приветствовать внимание производителей техники к человеку труда и в дальнейшем»,– говорит директор дилера Ростсельмаш в Волгоградской области ООО «КиТ».

Лучшие в номинациях получат 30 автомобилей LADA 4×4 Urban 3D 2020 года выпуска. Награды механизаторам будут вручены уже скоро –до конца этого года.