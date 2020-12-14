Волгоградцы на «удаленке» работают на полтора часа дольше, чем из офиса





Такую тенденцию выявил анализ больших данных МТС. Рабочий день волгоградцев, переведенных на удаленный режим работы, увеличился, в среднем, на 19% – с привычных 8 до 9,5 часов.

Как показало исследование, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, волгоградцы приступают к работе в то же время, что и раньше, несмотря на отпавшую необходимость добираться до офиса. При этом заканчивают работать на полтора часа позже. Причем, самыми активными с точки зрения интернет-потребления днями можно назвать понедельник и среду. В целом сервисами для удаленной работы в декабре продолжают пользоваться на 10-20 процентов больше волгоградцев, чем в ноябре.

В компании отметили еще одну тенденцию: в декабре в Волгограде заметно меняется профиль потребления интернет-сервисов. Снижается количество обращений к социальным сетям и геймерским платформам, зато значительно растет популярность образовательных платформ и сервисов для доставки еды. Разница по сравнению с прошлым годом почти втрое. Самым популярным занятием по-прежнему остается онлайн-шопинг.



