Елка с Аллеи Героев в Волгограде «переехала» в Александровский сад





На парковой территории у строящегося собора Александра Невского начался монтаж новогоднего дерева высотой 12 метров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, муниципальное предприятие уже установило каркас, а сегодня на него начнут крепить ветки. На еловых ветках закреплены светодиоды золотистого цвета, поэтому в вечернее время дерево будет светиться даже без гирлянды. Макушку ёлки увенчает красная звезда.

В прошлом году эта ёлка украшала Аллею Героев. Сделанная из долговечных материалов, весь год она хранилась в соответствии с нормативными условиями, благодаря чему в этом году лесная красавица получила новое «место прописки». Новый подход, реализуемый муниципалитетом в последние годы, предусматривает неоднократное использование новогоднего гарнитура, что отличается от использования одноразовых поделок ранее. Теперь предметы декора, ранее украшавшие центр города, размещаются на других площадках, – подобная практика позволяет более рационально подходить к приобретению новых украшений.

Праздничное убранство постепенно появляется и в других районах Волгограда. Главный символ Нового года специалисты МБУ ЖКХ уже установили на территории, прилегающей к ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7» в Советском районе. Живые ели преобразились в Дзержинском районе на Самарском разъезде, в парке «Семейном» и в парке «Героев-лётчиков». Всего в областном центре украсят более 30 живых и искусственных деревьев, в том числе новые ёлки установят в Кировском и Краснооктябрьском районах.



