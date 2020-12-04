Экономика 04.12.2020 16:52
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04.12.2020 16:52
Почти на 160 млн рублей или на 3% возрастут траты бюджета Волгоградской области на содержание власти в 2021 году. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на проект закона о казне региона, расходы на общегосударственные вопросы в новом году запланированы в сумме 5 млрд рублей. 4,6 млн рублей из этой суммы приходятся на содержание высшего должностного лица региона. Этот показатель не изменился по сравнению с текущим годом.
Финансирование законодательного и представительных органов власти составит 245 млн рублей, что на 6,6 млн рублей (+2,7%) больше плановых показателей 2020 года. Работа высшего исполнительного органа власти субъекта страны обойдется налогоплательщикам в 347 млн рублей. Прирост расходов на аппарат губернатора составит 21 млн рублей или 6,5%. Увеличение расходов на облдуму и администрацию региона чиновники объяснили необходимостью выплат персоналу "в целях обеспечения выполлнения функций государственными органами". В частности, в аппарате создано управление проектной деятельности штатной численностью 18 человек, на работу которого потребуются финансы. Данному подразделению передаются полномочия других ведомств в части реализации национальных проектов.
Облизбирком в отсутствие крупных выборов получит на свое содержание почти вдвое меньше, чем в этом году - 134 млн рублей. 23 млн рублей в следующем году пойдут на приобретение автомобилей для администраций районов и городских округов.
Отметим, что доходная часть областного бюджета на 2021 год определена в сумме 124,1 млрд рублей, при этом налоговые и неналоговые доходы составят 78,9 млрд рублей, безвозмездные поступления – 45,2 млрд рублей. Расходы оцениваются в размере 129,8 млрд рублей. Дефицит – 5,7 млрд рублей.
Планируется, что Волгоградская областная дума рассмотрит проект главного финансового документа региона во втором чтении уже 8 декабря.
Доходная часть областного бюджета на 2021 год определена в сумме 124,1 млрд рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы составят 78,9 млрд рублей. Расходы оцениваются в сумме 129,8 млрд рублей. Дефицит – 5,7 млрд рублей.
Рассмотрение проекта бюджета Волгоградской области в регпарламенте запланировано на 8 декабря.
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