Общество

Укрощение строптивого: сыну Набиева не дают вернуться в кресло судьи в Волгоградской области

Общество 02.12.2020 13:38
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02.12.2020 13:38


Волгоградский облсуд отказал в административном иске бывшему судье Рашаду Гасану оглы Набиеву к квалификационной коллегии судей региона. Как сообщает ИА «Высота 102», сын опального экс-депутата областной думы и бывшего единоросса Гасана Набиева продолжает борьбу за возвращение на должность судьи Клетского районного суда. 
Судейские полномочия Набиева были досрочно прекращены 26 апреля 2019 года на основании представления руководства Волгоградского облсуда. В соответствии с федеральным законодательством, судья не имеет право обладать иностранным гражданством.  Как выяснилось, Рашад Гасан оглы Набиев являлся гражданином Азербайджана. С 2013 по февраль 2019 года Набиев был председателем Клетского райсуда. После сложения полномочий он остался судьей на бессрочный период.
Летом 2020 года сын бывшего депутата пытался оспорить по вновь открывшимся обстоятельствам решение об аннулировании его судейского статуса, но безуспешно. 27 ноября Квалифколлегия судей региона рассмотрела новую жалобу Набиева, предоставившего очередной документ из миграционной службы, который якобы доказывает его чистоту перед российским законодательством. Однако в удовлетворении требований экс-судьи было отказано. Накануне областной суд рассмотрел аналогичный административный иск Набиева к ККС, который также был отклонен.
Напомним, Гасан Набиев получил скандальную известность на всю страну после своего гневного спича на заседании Волгоградской облдумы. Инцидент произошел 6 марта 2019 года в ходе обсуждения депутатами вопроса о доплатах неработающим пенсионерам. Парламентарий-единоросс заявил, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по словам бывшего топ-менеджера «Газпрома», получают тунеядцы и алкаши. 
Слова Набиева растиражировали сотни российских СМИ. Уже к вечеру 6 марта его поведение осудили руководители партии «Единая Россия» и лично председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вскоре Набиева исключили из партии, а затем он досрочно сложил свои депутатские полномочия.

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