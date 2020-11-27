Общество

В Волгограде муниципалитет помог решить коммунальную проблему в доме ветерана медслужбы

Общество 27.11.2020 17:56
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27.11.2020 17:56


Протечка трубы горячего водоснабжения, на которую пожаловалась ветеран труда, бывший медик Лидия Колесова, устранена. Как стало известно ИА «Высота 102», администрация Волгограда взяла на контроль проблему, озвученную пожилой женщиной.  По словам пенсионерки, слесари заменили фрагмент старой трубы на новую пластиковую. Течи в потолке на общей кухне общежития больше нет.  С требованием устранить коммунальную аварию женщина и  ее соседи безрезультатно обращались в управляющую компанию «Гала парк» с марта текущего года. Накануне в дом №2 по улице Жирновской, в котором проживает бывшая медсестра, побывала съемочная группа «Высоты 102». 

Лидия Сергеевна рассказала, что ежемесячно за проживание в комнате, принадлежащей муниципалитету, с учетом коммунальных платежей она платит 9 тысяч рублей. 2 тысячи из этой суммы приходятся на обслуживание общедомового имущества. Однако, по словам  жильцов, реальной работы управляющей компании они не видят. Лестничные клетки, коридоры, кухни и санузлы находятся в антисанитарном состоянии и требуют косметического ремонта.  
В октябре текущего года госжилинспекция лишила «Гала парк» лицензии на управление данным многоквартирным домом. До момента передачи объекта другой компании прежняя УК обязана продолжать эксплуатацию здания. 


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