Акционерное общество «Спецэнергомонтаж» (АО «СЭМ») продолжает оказывать благотворительную помощь медучреждениям Волгоградской области
Общество 26.11.2020 08:58 Новости компаний
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26.11.2020 08:58 Новости компаний
Средства индивидуальной защиты переданы накануне в рамках благотворительного проекта АО «СЭМ» новой областной инфекционной больнице в Волжском.
Больница, построенная всего за полгода, уже в ноябре начала принимать больных с короновирусом. Как пояснила главный врач больницы Елена Хлопотова, сегодня здесь на излечении находятся 120 пациентов. При необходимости возможно увеличить количество коек почти вдвое. Благодаря тому, что пациенты находятся в отдельных боксах, значительно сокращены контакты с другими заболевшими. Тем не менее средства защиты очень востребованы. АО «СЭМ» закупило и передало больнице 900 комплектов защитных медицинских костюмов, 1000 респираторов 2 класса защиты и 1000 назальных кислородных конюлей.
«Спасибо вам за помощь. Средства индивидуальной защиты, которые вы привезли, важны как для наших сотрудников, которые как минимум трижды за смену должны их менять, так и для наших пациентов», - поблагодарила генерального директора АО «СЭМ» Павла Сотникова Елена Хлопотова, особо отметив социальную ответственность предприятия.
«Надеюсь, мы будем не единственным предприятием, кто окажет вам посильную помощь и нашему примеру последуют многие. Считаю, что, если этот наш вклад поможет сохранить жизнь хоть одному человеку – это уже будет хорошо», - ответил Павел Сотников.
Отметим, для АО «СЭМ» помощь и содействие медицинским учреждениям региона не является одноразовой акцией. Так, в минувшую пятницу 500 комплектов индивидуальной защиты были переданы клинической больнице № 5 Волгограда.
Средства защиты в эту больницу передаются уже второй раз – в августе предприятие уже передавало медикам защитные одноразовые комбинезоны, маски-респираторы с клапаном и высокие бахилы на завязках. «На сегодняшний день за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета мы укомплектованы на 100%, но, безусловно, помощь и резерв нам никогда не помешают», - пояснил корреспонденту ИА «Высота 102» главный врач ГУЗ «Клинической больницы № 5» Константин Позднышев.
В начале ноября 504 комплекта защитных медицинских костюмов и 512 респираторов 3 класса защиты была направлена в ГБУЗ «Волгоградскую областную клиническую больницу № 3». «Сейчас в «ковидных» стационарах нагрузки сильно увеличились. Самое главное для нас – сохранить сотрудников здоровыми, не допустить распространение коронавирусной инфекции среди врачей, чтобы всегда быть готовыми помочь нашим гражданам в столь тяжелый период», – отметила главный врач учреждения Елена Левшина.
«Спасение человеческих жизней – это самое важное, благородное и доброе дело, которое только можно себе представить, и мы гордимся тем, что имеем возможность участвовать в этом труде», - отмечает генеральный директор АО «СЭМ» Павел Сотников.
Понимая, что в помощи нуждаются не только «ковидные» больные, в апреле 2020 года предприятие передало «Волгоградскому областному клиническому кардиологическому центру» современное диагностическое и реабилитационное оборудование – аппаратно-программный комплекс для клинико-диагностических исследований реологических свойств крови, систему для обработки костной ткани и наружный двухкамерный электрокардиостимулятор. Все приборы и оборудование приобретались в строгом соответствии с потребностями медицинского учреждения. На вручении медоборудования присутствовали ведущие специалисты Волгоградского областного клинического кардиологического центра.
Как пояснили ИА «Высота 102» в АО «СЭМ», работа по оказанию благотворительной помощи медучреждениям Волгоградской области будет продолжена.
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