Должница из Камышина "заминировала" банк





Жительнице Камышина грозит уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по Волгоградской области, женщина задолжала микрофинансовой организации 21 тысячу рублей. На основании исполнительного листа счета камышанки арестовали, что вызвало у нее гнев. Женщина позвонила в банк и службу судебных приставов с угрозами всех взорвать. Работники банка и сотрудники Камышинского районного отделения судебных приставов были эвакуированы. Сотрудники полиции проверили все помещения. Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Пострадавших нет.

Женщину задержали по месту проживания. Она созналась в том, что натворила. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 207 УК РФ.



