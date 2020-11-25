Должница из Камышина "заминировала" банк

Происшествия 25.11.2020 14:12
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25.11.2020 14:12
Жительнице Камышина грозит уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по Волгоградской области, женщина задолжала микрофинансовой организации 21 тысячу рублей. На основании исполнительного листа счета камышанки арестовали, что вызвало у нее гнев. Женщина позвонила в банк и службу судебных приставов с угрозами всех взорвать. Работники банка и сотрудники Камышинского районного отделения судебных приставов были эвакуированы. Сотрудники полиции проверили все помещения. Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Пострадавших нет.
Женщину задержали по месту проживания. Она созналась в том, что натворила. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 207 УК РФ.
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