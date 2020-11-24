В главных ролях — ваши домашние любимцы: конкурс от «Ростелекома»23.11.2020 12:27
Никаких больше магазинов: Волгоград обогнал по темпам роста онлайн-шопинга Краснодар и Ростов20.11.2020 09:58
Под надежной цифровой защитой: 26 тысяч волгоградцев выбрали антивирусы от «Ростелекома»19.11.2020 16:45
Цифровая помощь: «Ростелеком» создал систему централизованного цифрового распределения вызовов на номер 03 в Волгоградской области18.11.2020 13:39
«КиберДрайв»: «Ростелеком» на юге России проведет серию бесплатных обучающих мероприятий по информационной безопасности18.11.2020 12:17
Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома»17.11.2020 11:51
«Ростелеком» установил комплексное решение бесконтактного измерения температуры тела с помощью тепловизионных камер видеонаблюдения (тепловизоров)более чем на сотне предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения, образования,ТЭК, АПК, в государственных учреждениях и предприятиях...
Подружись с искусственным интеллектом: «Ростелеком» – партнер программы «Инженерные каникулы» в Волгограде16.11.2020 14:23
«Ростелеком» выступил партнером образовательной программы «Инженерные каникулы-2020», прошедшей в рамках научно-технического фестиваля «Подружись с искусственным интеллектом». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, участниками стали воспитанники детского технопарка «Кванториум Политех»...