Власти Волгограда выделили больше денег для чипирования бездомышей

Общество 23.11.2020 22:12
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23.11.2020 22:12
Муниципалитет предоставит гранты волонтерским организациям, работающим с бездомными животными – соответствующий конкурс объявлен сегодня. Прием заявок на участие в конкурсе продлится с 23 ноября по 4 декабря. Победители смогут направить выигранные средства на улучшение условий содержания животных и проведение мероприятий, связанных с регулированием численности бездомных животных, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Принять участие в конкурсе могут некоммерческие зоозащитные организации, строго соответствующие следующим требованиям: зарегистрированные на территории Волгограда, имеющие приют для животных с вольерами и ветеринарным кабинетом, опыт работы в сфере не менее 6 месяцев и отсутствие штрафов за нарушение ветеринарно-санитарных правил и др. Размер грантов составляют 1,8 и 1,2 млн. рублей за 1 и 2 место соответственно. Общая сумма грантов увеличена на полмиллиона рублей по сравнению с прошлым годом. Субсидия может использоваться на устройство дополнительных вольеров для животных, а также стерилизацию и прием безнадзорных животных от муниципальной службы по отлову безнадзорных животных.
Напомним, зоозащитные организации получаю муниципальные гранты на работу с бездомными животными с 2018 года. Согласно федеральному законодательству по обращению с безнадзорными животными все собаки, пойманные на улице, стерилизуются и чипируются, а затем возвращаются в привычную среду обитания.
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