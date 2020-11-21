



Штрафы и конфискация товара – такие меры были применены к фирмам и индивидуальным предпринимателям, торгующим сигаретами без акцизных марок, которые, как правило, дешевле легального товара. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, ведомством в этом году проведено 70 проверок, по результатам которых составлен 61 протокол об административных нарушениях, сумма наложенных штрафов составила 465 000 рублей.

В том числе, материалы в отношении 34-х хозяйствующих субъектов и граждан по ст. 15.12 ч.4 КоАП РФ направлены по подведомственности в суд (за розничную продажу табачной продукции без акцизных марок, без товарно-сопроводительной документации и отсутствие данных о поставщике). Судом вынесены постановления о применении мер административного воздействия в виде штрафа в сумме 175 000 руб. с конфискацией табачной продукции в количестве 5835 пачек на сумму 251 960 рублей.



